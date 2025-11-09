15 yaşında çocuğun kullandığı araç ikiye bölündü! 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı - Son Dakika
15 yaşında çocuğun kullandığı araç ikiye bölündü! 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı

09.11.2025 11:33
Nevşehir'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölündü. Korkunç kazada 2 çocuk hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı. Öte yandan korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Nevşehir'de yoldan çıkarak ağaca çarpıp ikiye bölünen araçta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hurdaya dönen otomobil; 15 yaşında olan 3 arkadaştan 2'sine mezar oldu.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde meydana gelen kazada otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazanın ardından yapılan incelemelerde hayatlarını kaybedenlerin 15 yaşındaki Vahdi Batın Ş. ile Osman Nuri Ö. olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Fikret Kağan E.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Öte yandan korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.