Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen Asayiş Şubesi ekipleri, Raşitbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, yabancı uyruklu 4 kadın ile 2 şüpheli yakalandı.
Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından haklarında adli işlem yapılan 2 zanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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