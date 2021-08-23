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Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi

23.08.2021 09:19
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere geldiği Nevşehir'de ve Hacıbektaş ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak etkinliklere katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere geldiği Nevşehir'de ve Hacıbektaş ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak etkinliklere katıldı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'u ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaretinde; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve CHP Kartal ilçe yöneticileri eşlik etti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok konuklarına 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri nedeniyle gerçekleştirecekleri etkinlikler ve ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel daha sonra beraberindeki heyet ile Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ni ziyaret ederek, türbede dua etti.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU DA KATILDI

Tören ve etkinlikler kapsamında ilçeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kent Meydanı ve buradaki saat kulesinin açılışını yaparak Hacıbektaş Kentsel Tasarım Uygulamaları Sergisi'ni gezen Gökhan Yüksel, daha sonra Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müzesi'nin temel atma törenine katılarak restorasyonu bir süre önce tamamlanan tarihi yel değirmeninin açılış kurdelesini kesti.

Yüksel, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

"HACI BEKTAŞ VELİ, BU YÜZYILDA İYİ BİR İNSAN OLARAK KALABİLMENİN YOLUNU GÖSTERDİ"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi sahneye çıktı.

Programın devamında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin, bu yüzyılda iyi bir insan olarak kalınabilmesinin yolunu gösterdiğini belirtti.

İyi bir insan olarak kalabilmenin ve iyi bir insan olarak yaşamaya devam edebilmenin temelinin ahlak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Faik Ahmet, Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre, Balım Sultan gibi erenlerin, ahlak temelli din anlayışının Anadolu'daki en önemli temsilcileri olduğunu söyledi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA HACI BEKTAŞ VELİ HİZMET ÖDÜLÜ

Öte yandan bu yıl ilk kez verilen Hacı Bektaş Veli Hizmet Ödülü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu layık görüldü.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'tan ödülünü alan İmamoğlu, bu ödüle layık görülmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin, bütün coğrafyaları aşan, tüm zamanların üstünde derin bir bilgeliğe sahip yüce gönüllü bir kişilik olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Hacı Bektaş, içimizi insan sevgisi ve hoşgörüyle dolduran sonsuz bir kaynaktır. Bir serçeşmedir. Yüzyıllar sonra bile onun gönül pınarından hep birlikte besleniyoruz. Ne mutlu bize. Hacı Bektaş, bağnaz düşüncenin, inanç kavgalarının hüküm sürdüğü Ortaçağ karanlığında Anadolu'dan yükselen bir umut ışığıydı. Vefatının 750'nci yıl dönümünde bu ışık hala tüm dünyaya yayılıyor." diye konuştu.

"ASIRLARDIR BİRLİK BERABERLİK VE BARIŞIN SEMBOLÜ HACI BEKTAŞ VELİ"

Hacı Bektaş Veli anması hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel de, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoglu ile beraber Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerindeydiz. Dünyamıza kattığı değerler ve anlayışı ile asırlardır birlik, beraberlik ve barışın sembolü olan Hacı Bektaş Veli'yi saygıyla anıyorum" dedi.

Program, Berlin Senfoni Orkestrası'nın dinletisiyle sona erdi.


Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi
Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Hacı Bektaş Veli, Gökhan Yüksel, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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