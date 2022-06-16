Nevşehirli sporculardan 3 bronz madalya - Son Dakika
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Nevşehirli sporculardan 3 bronz madalya

16.06.2022 14:08
Nevşehirli sporculardan 3 bronz madalya

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 3 sporcusu, 14-15 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda üç ayrı kategoride Türkiye üçüncüsü olarak Nevşehir'e üç bronz madalya ile döndü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 3 sporcusu, 14-15 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda üç ayrı kategoride Türkiye üçüncüsü olarak Nevşehir'e üç bronz madalya ile döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'na Türkiye'nin farklı illerinden 1359 sporcu katıldı. Şampiyonada 2007-2008 yaş kategorisi800 metrede koşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Batuhan Ergöz Türkiye üçüncüsü, 2009 yaş kategorisinde 800 ve 1500 metre koşan Yağız Pala Türkiye üçüncüsü ve 2009 yaş kategorisinde 200 metrede Abdullah Erdem Aplak yine Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; Türkiye Şampiyonası'ndan üç bronz madalya ile dönen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Batuhan Ergöz, Yağız Pala ve Abdullah Erdem Aplak ile Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi'yi tebrik etti. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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