ABD\'de havada çarpışan iki helikopter düştü

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki helikopter de yere düşerken, olay bölgede büyük paniğe yol açtı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Yetkililer, helikopterlerde kaç kişinin bulunduğuna dair henüz net bilgi paylaşmazken, can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, helikopterlerden biri ağaçlık alana düşerken, diğer helikopterin yere çakıldıktan sonra alev aldığı belirtildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
