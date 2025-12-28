ABD'de havada çarpışan iki helikopter düştü - Son Dakika
ABD'de havada çarpışan iki helikopter düştü

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 20:54  Güncelleme: 21:00
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de havada çarpışan iki helikopter düştü
Haber Videosu

ABD'nin New Jersey eyaletinde havada çarpışan iki helikopter yere çakıldı. Hammonton Havaalanı yakınlarında yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil ekip sevk edilirken, helikopterlerde bulunan kişi sayısı ile olası can kayıplarına ilişkin belirsizlik sürüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki helikopter de yere düşerken, olay bölgede büyük paniğe yol açtı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Yetkililer, helikopterlerde kaç kişinin bulunduğuna dair henüz net bilgi paylaşmazken, can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de havada çarpışan iki helikopter düştü

GÖRGÜ TANIKLARI ALEVLERİ ANLATTI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, helikopterlerden biri ağaçlık alana düşerken, diğer helikopterin yere çakıldıktan sonra alev aldığı belirtildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
SON DAKİKA: ABD'de havada çarpışan iki helikopter düştü - Son Dakika
