ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de tarihi yemin! Mamdani Kur\'an-ı Kerim\'e el basarak göreve başladı
01.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de tarihi yemin! Mamdani Kur\'an-ı Kerim\'e el basarak göreve başladı
Haber Videosu

ABD'de New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olan Zohran Mamdani, yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen özel törenle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Mamdani'nin halka açık yemin töreni de öğle saatlerinde New York Belediyesinin merdivenlerinde gerçekleştirilecek. Özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından Mamdani, resmen görevine başlamış olacak.

ABD'de Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak yeni yılın ilk saatlerinde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

YALNIZCA AİLE ÜYELERİ VE YAKIN ÇEVRESİ KATILDI

New York kentinde 1904 yılında inşa edilen Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda yeni yılın ilk saatlerinde Mamdani'nin yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katıldığı özel tören düzenlendi. Halihazırda kullanılmayan istasyondaki töreni New York Başsavcısı Letitia James yönetti.

Törende Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

"BU ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİR ONUR VE AYRICALIK"

İstasyonun merdivenlerinde katılımcılara hitap eden Mamdani, "Bu, gerçekten de ömür boyu sürecek bir onur ve ayrıcalık. Görevimize başlarken yarın herkesi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda düzenlenen törenin taşıdığı manaya dikkati çeken Mamdani, "Bu, toplu taşımanın şehrimizin canlılığı, sağlığı ve mirası için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır." dedi.

ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

HALKA AÇIK YEMİN TÖRENİ DE YAPILACAK

Mamdani'nin halka açık yemin töreni de öğle saatlerinde New York Belediyesinin merdivenlerinde gerçekleştirilecek. Törende New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez açılış konuşmasını yapacak, yemini Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders ettirecek. Yaklaşık 4 bin biletli davetlinin iştirakinin beklendiği törenin ardından Mamdani, Broadway Caddesi'nde on binlerce kişinin ücretsiz katılabileceği halka açık sokak partisi düzenleyecek.

Halka açık yemin töreni kapsamında New York Polis Departmanı (NYPD), Manhattan'daki birçok sokak ve caddeyi trafiğe kapatacak. New York'taki belediye başkanı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olarak görevine başlayacak.

ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

MAMDANİ 4 KASIM'DAKİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMLERİNİ KAZANMIŞTI

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'ün verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde Mamdani, 1 milyon 39 bin oy aldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Gündem, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hatay123 hatay123:
    helal olsun sana başkan Allah yardımcın olsun öyle biyerde başkanlık yapmak çok kolay olmayacak.. 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu Anlamı hayrete düşürdü Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü
İran’da protestolar başladı Kaymakamlık binasını bastılar İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar
Madagaskar’da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi
Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı
Galatasaray MCT Technic’in yeni başantrenörü belli oldu Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu
Taksim’de Yılbaşı Yoğunluğu Taksim'de Yılbaşı Yoğunluğu
Yeni teknik direktörü yapay zeka videosuyla açıkladılar Yeni teknik direktörü yapay zeka videosuyla açıkladılar
Göztepe’de rekorların yılı Göztepe'de rekorların yılı
Bakan Güler’den SDG’ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz
Benfica’dan Batagov’a dev teklif Benfica'dan Batagov'a dev teklif
Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi’ne zam Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam
Tedesco, ’’Kefilim’’ dedi Fenerbahçe’den transfer harekatı Tedesco, ''Kefilim'' dedi! Fenerbahçe'den transfer harekatı
Türkiye’den Çin kararı Vize muafiyeti sağlandı Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

15:03
TFF’den Galatasaray ve Trabzonspor’un başvurusuna yanıt
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
14:53
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
14:52
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
14:29
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
13:52
Beşiktaş’ta yaprak dökümü Sergen Yalçın bir isme daha ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha ''Güle güle'' dedi
13:51
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
13:42
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu Neymar imzayı atıyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
13:39
İstanbul’da lapa lapa kar yağıyor 9 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 9 ilde okullar tatil edildi
13:11
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA’larla vurdular 24 ölü, 50’den fazla yaralı var
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:52
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat Saat verildi, kar fena bastıracak
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
12:37
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi
12:22
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
12:09
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
11:48
Van’da 2 mahalleye çığ düştü Kar altında kalan kadından acı haber geldi
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 15:10:35. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.