NİĞDE Başsavcı Yeniçeri, aldığı hibe ile iş yeri açan eski hükümlüyü ziyaret etti - Son Dakika

Başsavcı Yeniçeri, aldığı hibe ile iş yeri açan eski hükümlüyü ziyaret etti

NİĞDE Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Adalet Bakanlığı'nın projesiyle aldığı hibe desteği ile kendi iş kuran eski hükümlü Mesut Ulu'nun iş yerini ziyaret etti.

Eski hükümlü Mesut Ulu tahliye olduktan sonra kendi mesleğine yönelik otomobil tamirhanesi açmak istedi. Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu'na başvuran Ulu, İŞKUR üzerinden başvuru yaptı. Projenin kabul edilmesinin ardından yaklaşık 38 bin lira hibe alan Ulu, Niğde Ata Sanayi Bölgesi'nde oto mekanik bakımı-onarımı, servis ve yedek parça üzerine kendi iş yerini kurdu. Ulu'yu iş yerinde ziyaret eden Başsavcı Yeniçeri, 'Hem tamir yapıyor hem yedek parça satışı yapan bir yer. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nün yıllardır süregelen projeleri kapsamında bizde burada Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yaptık, proje yürüttük yapılan projelerden bir tanesi kabul edildi. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün destekleriyle, kişisel çabasıyla arkadaşımıza bir hibe yapıldı. Bu hibe kapsamında Mesut Ulu, işe başladı. Şu anda ailesini, evini geçindiriyor ayrıca 2 kişiyi de burada istihdam etmek suretiyle onlarında ailelerine, evlerine destek olmasına yardımcı oluyor. Biz bu anlamda bu çalışmalardan dolayı hem kendisine özverisi ve fedakarlığından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

2 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

İş yerinde 2 kişiye istihdam da sağlayan Ulu, "Bu iş,devletimizin, İŞKUR'un ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın katkılarıyla hayatımda bir dönüm noktası oldu. Gerçekten hayal ettiğim yerlere geldiğime inanıyorum. Devletimize, Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne, Adalet Bakanlığı'na sonsuz teşekkür ediyorum. Özgüvenlerini, kendilerine olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmesinler. Dışarıda çok güzel bir hayat var, hepimizi bekliyor. İŞKUR müdürlüklerine gittiklerinde onların yönlendirmeleriyle her şeyin çok kolay olduğunu da belirtmek istiyorum?? diye konuştu.