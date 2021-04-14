Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı - Son Dakika

Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı

14.04.2021 14:06
Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı, System.String[]

1 milyon 770 bin lira bütçeli projeden ilk etapta bin dezavantajlı genç, 300 dar gelirli kadın ve 100 engelli vatandaş faydalanacak.

1 milyon 770 bin lira bütçeli projeden ilk etapta bin dezavantajlı genç, 300 dar gelirli kadın ve 100 engelli vatandaş faydalanacak.

Niğde Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğünün proje ortağı olduğu Girişimcilik ve Meslek Edindirme Atölyelerinde gençlerin proje üretme, dar gelirli kadınlar, engelliler ve dezavantajlı bireylerin meslek edinmeleri amaçlanıyor.

Merkezde, dikiş nakıştan yenilenebilir enerjiye, ahşap mobilyadan robotik kodlamaya kadar onlarca atölye bulunuyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı'nın 1 Milyon 700 Bin hibe desteği ile kurulan atölyelerde yerli ve milli üretime katkı sağlayacak projeler geliştirilmesi, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde öğrencilerin çift kanatlı yetişmeleri ve mesleği olmayan grupların meslek edinmeleri hedefleniyor.

Yenilenebilir Enerji, Yemek, Bilgisayar, Yabancı Dil, Ahşap ve Mobilya, Lazer Kesim, Robotik Kodlama, Dikiş Nakış gibi ondan fazla atölyenin bulunduğu merkez sayesinde alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alan kursiyerler hem merkezin imkanlarından yararlanarak projelerini hayata geçirme hem de meslek edinerek sertifika alma imkanına sahip oluyor.

Atıl vaziyette olan binayı meslek atölyesi olarak değerlendirdiklerini söyleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, amacın istihdama katkı sağlamak olduğunu belirtti. Şimşek, "Yaklaşık 1 Milyon 700 bin Liralık bir hibe desteği aldık. Bu hibenin sonucunda da bu atölyeleri açtık. Burada yaklaşık 10 atölye var. Model uçak atölyesinden tutun da lazer kesim atölyesine, robotik kodlama ve 3 boyutlu yazıcı atölyesine kadar. Amacımız gençlerimize, dar gelirli kadınlarımıza, engellilerimize buralarda eğitim vermek iş konusunda kendilerinin gelişmesini sağlamak neticede de bir iş sahibi olarak istihdama katkı sağlamak. Şuanda 100 kadar öğrencimiz var ama zamanla yaklaşık 1500 gencimizi, kadınımızı, engellimizi buradan mezun etmeyi planlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin çift kanatlı yetişmesini hedeflediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise, "Bu merkezde bilim atölyelerinin yanında yanı zamanda meslek edindirme faaliyetleri de devam ettirilmekte yine hobilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza da kurslar açılmaktadır. Açılan kurslarla yerli ve milli teknolojilere katkı sunmak isteyen gençlerimizin yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla bu merkezimizi onlara kurs merkezi olarak açtık inşallah ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için buradaki gençlerimiz yerli ve milli teknolojilere katkı sağlayacaklardır" dedi.

Model Uçak Atölyesi Eğitmeni THK Niğde Şube Saymanı Erhan Özkan hayata geçirilen meslek atölyelerinin Niğde için bulunma bir şans olduğunu ifade etti.

Özkan, "Uçak kurslarına okullar bünyelerinde her okuldan üçer öğrenci gelmek kaydıyla toplamda 36 öğrenciyle önümüzdeki dönem güzel bir çalışma yapacağız inşallah. Kendi uçağımızı kendimiz yapacağız, uçuracağız, yarışmalarını yapacağız ve ileride inşallah bu çocuklarında Teknofest gibi farklı projelerle karşılarına çıkmaları ümidiyle böyle bir çalışma başlattık" dedi.

Daha önce atıl olan binada hizmet vermeye başlayan merkez tam kapasite açıldığında 1500 kişiye eğitim verecek. - NİĞDE

Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı
Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı
Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı
Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı
Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı

Engelli, Atölye, Milli, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde'de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı - Son Dakika


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