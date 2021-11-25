Niğde'de kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Niğde'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadınlara gül ve broşür dağıtıldı, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde Temsilciliği (KADEM), Şadırvan Park'ta stant açarak, kadınlara, gül, broşür ve anahtarlık dağıttı, KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de stantları gezerek kadınlara şiddet karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerle kadına karşı şiddetle mücadele etmeyi ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kadına şiddetin bireysel değil toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplum olarak bu konuda topyekun mücadele ettiğimizde ve duruşumuzu güçlü bir şekilde sergilediğimizde kadına karşı şiddeti en aza indirebiliriz, kadın cinayetlerini sıfırlayabiliriz. Burada ayrıca KADES uygulamasını tanıtıyoruz. Bu aplikasyonu şiddete maruz kalsın veya kalmasın tüm kadınlarımızın indirmesini istiyoruz. Şiddete maruz kaldıklarında veya şiddete maruz kalan birini gördükleri zaman bu aplikasyonu kullanarak kolluk güçlerimizden yardım isteyebilirler."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de artık kadına şiddet lafını bile duymak istemediklerini dile getirerek, "Kadına karşı şiddet diye bir şeyin gündemde de sözünün bile olması abesle iştigal. Bunun farkındalığıyla ilgili çalışmalar başlatıldı, bundan sonra devam edecek. Biz de kadın dostu bir belediye olmaya çalışıyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanında olmaya çalışacağız." diye konuştu.