NİĞDE'DE NEVRUZ, ÜNİVERSİTEDE COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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NİĞDE'DE NEVRUZ, ÜNİVERSİTEDE COŞKUYLA KUTLANDI

23.03.2022 09:45

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde kutlanan nevruz etkinliği renkli görüntüler sahne oldu.

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde kutlanan nevruz etkinliği renkli görüntüler sahne oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nin bahçesinde nevruz etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlanıp, muzik eşliğinde halay çekildi. Daha sonra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Bosna Hersek'ten gelen dans toplulukları yöresel kıyafetleriyle dans gösterisi sundu. Büyük beğeni toplayan program, tüm dans topluluklarının 'Niğde Bağları' türküsü eşliğinde halay çekmesiyle son buldu. Etkinlikte konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Hasan Uslu, şunları söyledi

'Dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramımızı, bu yıl da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın katkılarıyla, üniversitemizde siz değerli misafirlerimiz ve öğrencilerimiz ile kutluyoruz. Dans topluluklarının gösterileri, ateş seremonisi, çeşitli ikramlar ve konserlerin yer aldığı bu güzel programa katkılarından dolayı başta TÜRKSOY olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilatı olarak nevruz geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 1993 yılından bu yana 30'a yakın ülkede 150'den fazla konser düzenlediklerini söyledi. Binlerce kişiyle birlikte nevruzun coşkusunu yaşadıklarını aktaran Kaseinov, şöyle devam etti

Şimdi sıra Niğde'de. Nevruz kutlanan coğrafyalardan Azerbaycan, Kazakistan, Özberkistan ve Bosna Hersek'ten gelen dans topluklarında nevruzun tüm renklerini, ortak kültürümüzün tüm zenginliklerini siz değerli katılımcılara sunacağız. Bizler, Türk insanını, bir birine bağlayan, ortak geçmişini ve kültürünü yaşatan Nevruz gibi milli bayramlarımıza sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimizi sürdürmenin gerekliliği inancındayız.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, nevruzun tüm dünyaya barış getirmesini diledi.

NİĞDE'DE NEVRUZ, ÜNİVERSİTEDE COŞKUYLA KUTLANDI
NİĞDE'DE NEVRUZ, ÜNİVERSİTEDE COŞKUYLA KUTLANDI
NİĞDE'DE NEVRUZ, ÜNİVERSİTEDE COŞKUYLA KUTLANDI

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ömer Halisdemir, Niğde, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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