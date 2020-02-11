Niğde idlib şehidi uzman onbaşı enes alper, niğde'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde idlib şehidi uzman onbaşı enes alper, niğde'de toprağa verildi - Son Dakika

Niğde idlib şehidi uzman onbaşı enes alper, niğde'de toprağa verildi

6 saat önce

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Enes Alper, Niğde'de toprağa verildiSURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Enes Alper, Niğde'de toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Hatay'da gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye getirilen Şehit Alper'in naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'ndeki baba evine götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği belde belediyesi önüne getirildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Şehidin tören alanına getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze sırasında acılı aile, güçlükle ayakta durabildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri erkan ve belde halkı katıldı. İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Niğde idlib şehidi uzman onbaşı enes alper, niğde'de toprağa verildi

İdlib, Niğde, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:22:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde idlib şehidi uzman onbaşı enes alper, niğde'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]