Niğde otobanında 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Ankara- Niğde Otobanında Kurban Bayramının birinci gününde 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde Otobanında Kurban Bayramının birinci gününde yaşanan kazada Bekir Coşkun yönetimindeki 06 DM 408 plakalı otomobilin arkadan çarptığı otomobilde bulunan İbrahim Köktaş olay yerinde, eşi Rumeysa Erva Köktaş ise kaldırıldığı Kırşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan iki yaşındaki kızları Ayşe Sena Köktaş ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Kazaya sebep veren sürücü Bekir Coşkun jandarmanın olay yerinde hazırladığı tutanak raporunda asli kusurlu bulunmasına rağmen tutuklanmayarak serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansının konuyu gündeme taşımasının ardından söz konusu olay ile ilgili kaza tespit tutanağının kolluk tarafından 13 Temmuz 2022 tarihinde Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi üzerine şüphelinin kusurlu olduğu, diğer araç sürücünün kusurunun bulunmadığının tespit edildi. Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelinin mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği, şüphelinin 14 Temmuz 2022 tarihinde Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Şüphelinin taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklama talepli olarak Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Bekir Coşkun, Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANKARA