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Nihan Su: "Bugün toplumsal önemli bir mesaj vardı" - Son Dakika

Nihan Su: "Bugün toplumsal önemli bir mesaj vardı"

07.12.2021 21:57

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, 7-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, 7-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından konuştu. Çok önemli bir akşamda toplumsal mesaj verildiğini söyleyen Su, takımın da günden güne daha iyi olacağını ifade etti.

Dostluk maçında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Nihan Su maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tarihi bir gün olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Nihan Su, "Tüm sporseverlere güzel bir oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum. 3 ay önce kurulan bir şubeyiz. Kızlarımız oyun kalitesini ortaya koydu. Rakibi iyi analiz etmiştik. Tabii ki bu işin sportif boyutu. Diğer yanda toplumsal bir mesaj vardı. Kadına şiddete son denilen bir organizasyona katılmaktan dolayı çok mutlu olduk. Galatasaray'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok iyi ağırladılar. Biz de şubat ayında kendi stadımızda aynı şekilde güzel bir tablo ortaya koymak istiyoruz. Güzel bir akşam oldu. Kadın futbolu daha da ileriye gidecek. Bizler de bunları sahada sergilemeye devam edeceğiz. Umuyorum ki milli takımlarımız da desteklenecek. Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi futbolda da kendisini göstermesi gerekiyor. Fenerbahçe olarak 'He for She' hareketiyle kadınları destekliyorduk. Kız çocuklarımıza da iyi birer rol model olmaya çalışıyoruz. Güzel bir akşam oldu. Kızlarımızın birçoğu ilk kez seyirci önünde oynadılar. Umuyorum ilerleyen günlerde kadınlarımız sahada farklı mesajlar vermeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE DE OYNAMAK İSTERİZ"

Galatasaray'ın 5. dakikada 10 kişi kalmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Nihan Su, "Oyunun içinde gelişen bir durum oldu ve hakem takdir hakkını kullandı. Futbolun içinde olan şeyler. Galatasaray camiasını çok seviyoruz. Nurcan hocayla yıllardır arkadaşız. Kızlarımızı da çok seviyoruz. Bugün oyun farklı gelişti, yarın daha farklı olabilir. Önemli olan iki takımın da el ele sahada olmasıydı" dedi. Beşiktaş ile de böyle bir maça çıkmak istediklerini söyleyen Nihan Su, "Gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırız. Büyük camialar olunca daha fazla ses getiriyor. Kadınlarımızı bu tip sahalarla daha çok buluşturmak isteriz" diye konuştu.

Son olarak takımın 3 aydır beraber çalıştığını ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Nihan Su, "Deneme antrenmanlarıyla başladık. Sıfırdan bir takım kurduk, var olan bir takımı dahil etmedik. Bunu yabancı oyuncularla desteklememiz gerekiyordu. Doğru tercihler yaptığımızı düşünüyorum. Bu maç bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu ama lig için henüz erken. Ama biz hızlı adımlar atarak zirvede yerimizi almak istiyoruz. Kuralar çekilsin, önce Play-Off'lara kalalım, sonrasına da bakarız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Nihan Su: Bugün toplumsal önemli bir mesaj vardı
Nihan Su: Bugün toplumsal önemli bir mesaj vardı
Nihan Su: Bugün toplumsal önemli bir mesaj vardı
Nihan Su: Bugün toplumsal önemli bir mesaj vardı

Galatasaray, Fenerbahçe, oyunlar, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nihan Su: 'Bugün toplumsal önemli bir mesaj vardı' - Son Dakika


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