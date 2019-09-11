Nihat özdemir: dün türk futbolu için önemli bir gündü -2

"Arnavutluk istediğimiz neticeyi elde etti"





Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR/ - TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bizim maçımızla beraber Arnavutluk - İzlanda maçını takip ettik, çok heyecanlı bir maç oldu. İstediğimiz bir neticeyi elde etti Arnavutlar, onları kutluyorum. Dün Türk futbolu için önemli bir gündü. Onu da duyunca daha da neşelendik ve yurdumuza döndük" dedi.

American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, profesyonel tenisçiler Nenad Zimojic ve Mikhail Elgin gösteri maçı oynadı.

Maçların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Güzel bir dostluk maçı, güzel bir gösteri maçı. 71'inci yılı. Türk tenis dünyasında önemli bir turnuva bu, birçok yabancı oyuncu katılıyor, iyi oyuncular katılıyor. Tenisi bırakmıştım uzun zamandır. 3 yıldır oynamıyorum. Sonra çalıştım biraz, sahaya çıktım. Ortağım da çok iyiydi. Sırbistanlı bir oyuncu. Ömer Aras çok değerli bir dostum. İyi oyundan sonra onu yendik. Tekrar tenise dönmekten mutluyum. İnşallah tenis ve golfü de birlikte götürebilirim" ifadelerini kullandı.

"ARNAVUTLUK İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ELDE ETTİ"

Türkiye'nin Moldova'yı 4-0 yendiği müsabaka ile ilgili açıklama yapan Nihat Özdemir, "Dün stresli bir gündü ama mutlu bir gündü. Çok stresli başlamıştık. Andorra'yı 89'da 1-0 yendik ama biraz üzülmüştük. Futbolda her şey var. Maçın 90 dakika olduğunu unutmamak lazım. Andorra çok iyi kapandı ve bir türlü gol atamadık. Son dakikada atıp kazandık. Endişelenmiştik acaba Moldova'da da aynı şey başımıza gelir mi diye. Ama oyuncularımız ve teknik heyetimiz çok iyi bir taktik düzen uyguladılar ve 4-0'lık neticeyle, büyük neşe içinde, zevk içinde İstanbulumuza döndük. Bir taraftan da Arnavutluk - İzlanda maçını takip ettik, çok heyecanlı bir maç oldu. İstediğimiz bir neticeyi elde etti Arnavutlar, onları kutluyorum. Dün Türk futbolu için önemli bir gündü. Onu da duyunca daha da neşelendik ve yurdumuza döndük. Şimdi ekim ayında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki Arnavutluk maçı ve Paris'te oynayacağımız Fransa maçının hazırlıklarını yapacağız. Kafa olarak oyuncularımız kendilerini hazırlayacaklar. Belki bu 2 maç sonunda Avrupa Şampiyonası'nda katılma hakkı elde edeceğiz. Göreceğiz. 4 zorlu maçımız var. Her maç birbirinden zor. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız bunun bilincindeler. İnşallah iyi neticeler alacağız. Önemli bir turnuva, 11 ülke, 12 şehirde oynanacak. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu ve sözlerini noktaladı.