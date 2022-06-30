Nihat Yeşil Sordu, Bakan Kurum Açıkladı: Hacizli Arazi Sayısı Yüzde 168,2 Oranında Arttı - Son Dakika
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Nihat Yeşil Sordu, Bakan Kurum Açıkladı: Hacizli Arazi Sayısı Yüzde 168,2 Oranında Arttı

30.06.2022 15:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in soru önergesine verdiği yanıta göre; 2012 yılında hacizli tarım arazilerinin oranı yüzde 3,6’yken 2021 yılında bu oran, yüzde 168,2’lik artışla yüzde 9,7’ye çıktı. Yeşil, “AKP, bu politikalar ile hem Türkiye’deki tarım ve hayvancılığı iflas noktasına getirdi hem de ülkeyi iflas noktasına getirdi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in soru önergesine verdiği yanıta göre; 2012 yılında hacizli tarım arazilerinin oranı yüzde 3,6'yken 2021 yılında bu oran, yüzde 168,2'lik artışla yüzde 9,7'ye çıktı. Yeşil, "AKP, bu politikalar ile hem Türkiye'deki tarım ve hayvancılığı iflas noktasına getirdi hem de ülkeyi iflas noktasına getirdi" dedi.

Nihat Yeşil, Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye 20 Nisan 2022'de verdiği soru önergesinde, 2002-2021 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara özelinde haciz işlemi uygulanan taşınmazların sayılarını sordu.

Bakan Kurum, önergeye verdiği yanıtta, Türkiye genelindeki tarım arazisi ve haciz işlemi uygulanan arazilere ilişkin verileri açıkladı. Bakan Kurum'un yanıtına göre; 2012 yılında 38 milyon 180 bin 237 parseldeki tarım arazisi içerisinde hacizli parsel sayısı 1 milyon 382 bin 949'du. Yani toplam tarım arazilerinin yüzde 3,6'sı hacizliydi.

Hacizli tarım arazisi sayısı, 2021 yılında yüzde 168,2'lik artış gösterdi. 2021 yılı itibariyle 38 milyon 246 bin 349 parseldeki tarım arazisi içerisinde hacizli parsel sayısı, 3 milyon 709 bin 54 oldu. Yani toplam tarım arazilerinin yüzde 9,7'si hacizli duruma düştü.

Bakan Kurum, Ankara'daki hacizli tarım arazilerine ilişkin de bilgi verdi. Bakan Kurum'un yanıtına göre; 2012 yılında 970 bin 789 parseldeki tarım arazisi içerisinde hacizli parsel sayısı 54 bin 359'du. Ankara'daki toplam tarım arazilerinin yüzde 5,6'sı hacizliydi. Ankara'daki hacizli tarım arazisinin oranı yüzde 126,85'lik artış gösterdi. 2021 yılı itibariyle 952 bin 18 parseldeki tarım arazisi içerisinde hacizli parsel sayısı 123 bin 385 oldu. Yani Ankara'daki toplam tarım arazilerinin yüzde 12,9'u hacizli.

CHP'li Yeşil, bugün yaptığı açıklamada Bakan Kurum'un yanıtını şöyle değerlendirdi:

"İşte, AKP'nin tarım politikasıyla Türkiye'nin ne hale geldiğinin açık göstergesi. AKP, bu politikalar ile hem Türkiye'deki tarım ve hayvancılığı iflas noktasına getirdi hem de ülkeyi iflas noktasına getirdi.

CHP iktidarında, Türkiye'deki tüm tarım arazilerini yeniden ada bazında uygulamaya koyacağız. Ekilir, biçilir nokta… Hangi noktadan ekeceğimizi; teknik, idari ve mali her konuda yardım yapacağımızı her anlamda, her biçimde anlatmaya çalışıyoruz. AKP, halkla alay eder gibi ek bir bütçe getiriyor önümüze. Bu bütçe, 1 trilyon 89 milyara tekabül ediyor. Bundan tarıma ayırdıkları pay, 15 milyar. Ama kredi koruma mevduatına ayırdıkları pay 40 milyar lira. Yani tefeciye, faizciye ayırdığı pay, 89 milyar lira. Şimdi, 15 milyar lira ile siz hangi tarımı düzelteceksiniz, hangi köylümüze yardım edeceksiniz? Köylü, artık ekilen tarlasını ekmiyor; ekip biçmiyor. Hayvancılıkta üretmeme noktasına başvuruyor."

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Kaynak: ANKA

Nihat Yeşil, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nihat Yeşil Sordu, Bakan Kurum Açıkladı: Hacizli Arazi Sayısı Yüzde 168,2 Oranında Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nihat Yeşil Sordu, Bakan Kurum Açıkladı: Hacizli Arazi Sayısı Yüzde 168,2 Oranında Arttı - Son Dakika
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