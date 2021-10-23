Üye Girişi
Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı - Son Dakika

Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı

23.10.2021 14:42
Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı

Nijer - İstanbul seferi yapan Türk Hava Yolları'na ait uçağın aktarma için Mali'ye indiği esnada uçakta yangın çıktı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonunda yangının lavaboda gizlice sigara içen bir yolcunun attığı izmaritten çıktığını tespit etti.

Nijer'den İstanbul'a Mali aktarmasıyla gelmesi planlanan Türk Hava Yolları'na ait uçak Niyamey havaalanında yerel saatle 23.30'da kalkış yaptıktan sonra 01.30 civarında Mali'ye vardı. Ancak uçağın Mali'ye indiği sırada lavabo kısmından ateş geldiği görüldü. Uçağın alarm vermesiyle birlikte hemen ekipler sevk edildi, yolcular da tahliye edildi.

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı

ÇÖP KUTUSUNA ATILAN İZMARİTTEN ÇIKTI

İddialara göre yangın, uçakta gizlice sigara içen bir yolcu tarafından çıkarıldı. Yolcular tarafından aktarılan bilgiye göre uçağın lavabosunda gizli sigara içen bir yolcu, izmaritini de çöp kovasına attı. Ancak sönmeyen izmarit, uçağı ateşe verdi.

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı

YOLCULAR MALİ'DE İNDİRİLDİ

Dün gece saatlerinde Mali'de indirilen yolcuların bekleyişi devam ediyor. Bomakoda bir otele yerleştirilen yolcular, bugün akşam 22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bir uçuşla birlikte Türkiye'ye getirilecek. Uçaktaki yangınla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı
Nijer- İstanbul uçağında panik anları! Lavaboda gizli sigara içen yolcu yangın çıkardı
Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı

İstanbul, Yangın, Sigara, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu 14:42 Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir 14:29 Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi 14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti 13:46 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar 13:20 Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi

Son Dakika Haberleri
14:42 Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı
14:41 Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu
14:41 Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor
14:27 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı
14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
14:09 İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor         
14:41
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı         
14:28
İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi         
14:09
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi         
13:44
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement