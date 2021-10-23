Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı - Son Dakika

Nijer'den İstanbul'a Mali aktarmasıyla gelmesi planlanan Türk Hava Yolları'na ait uçak Niyamey havaalanında yerel saatle 23.30'da kalkış yaptıktan sonra 01.30 civarında Mali'ye vardı. Ancak uçağın Mali'ye indiği sırada lavabo kısmından ateş geldiği görüldü. Uçağın alarm vermesiyle birlikte hemen ekipler sevk edildi, yolcular da tahliye edildi.

ÇÖP KUTUSUNA ATILAN İZMARİTTEN ÇIKTI

İddialara göre yangın, uçakta gizlice sigara içen bir yolcu tarafından çıkarıldı. Yolcular tarafından aktarılan bilgiye göre uçağın lavabosunda gizli sigara içen bir yolcu, izmaritini de çöp kovasına attı. Ancak sönmeyen izmarit, uçağı ateşe verdi.

YOLCULAR MALİ'DE İNDİRİLDİ

Dün gece saatlerinde Mali'de indirilen yolcuların bekleyişi devam ediyor. Bomakoda bir otele yerleştirilen yolcular, bugün akşam 22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bir uçuşla birlikte Türkiye'ye getirilecek. Uçaktaki yangınla ilgili soruşturma ise devam ediyor.