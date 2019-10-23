Son Dakika Haberleri: Nijer, Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın alacak
Son Dakika Güncel Nijer, Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın alacak

Nijer, Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın alacak

1 saat önce

Nijer'in Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Nijer, Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın alacak, System.String[]

Nijer'in Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Askeri-Teknik Birliği Federal Servisi Direktörü Anatoly Puntchouk, Soçi'de düzenlenen Rusya- Afrika forumunda yaptığı açıklamada, iki ülkenin 12 Mi-35 helikopterinin alımı üzerine anlaşma imzaladığını belirtti.

Rus medyası, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao'nun, Boko Haram ile mücadelede kullanmak için Rusya'dan helikopter satın almak istediklerini duyurmuştu.

Nijer'in yanı sıra Kamerun, Eritre, Nijerya ve Güney Afrika Rusya'dan uçak, tank ve ağır silahlar satın almak isteyen ülkeler arasında bulunuyor.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen "Rusya-Afrika Ekonomi Forumu"na, Afrika'dan 30 ülkenin lideri katılıyor.

Moskova, 2019'da Afrika'ya 4 milyar dolar değerinde silah satmayı planlıyor.

Afrika, Nijer, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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