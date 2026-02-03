Nimet Kılıç\'tan 13 gün sonra acı haber geldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç'tan (45) acı haber geldi.

DEREDE CESEDİ BULUNDU

303 personel, dronlar, iz takip ve kadavra köpekleri ile Nimet Kılıç'ı arama çalışmalarından kötü haber geldi. Nimet Kılıç'ın derede cansız bedeni bulundu.