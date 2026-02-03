Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi

Nimet Kılıç\'tan 13 gün sonra acı haber geldi
03.02.2026 13:03  Güncelleme: 13:13
Nimet Kılıç\'tan 13 gün sonra acı haber geldi
Diyarbakır'da 21 Ocak'tan bu yana aranan 45 yaşındaki zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç'tan (45) acı haber geldi.

Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi

DEREDE CESEDİ BULUNDU

303 personel, dronlar, iz takip ve kadavra köpekleri ile Nimet Kılıç'ı arama çalışmalarından kötü haber geldi. Nimet Kılıç'ın derede cansız bedeni bulundu.

Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi

NE OLMUŞTU?

Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi

Nimet Kılıç, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görülmüştü.

Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi

Son Dakika Yaşam Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ismail Güngör ismail Güngör:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 75 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
