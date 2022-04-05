Nisa bebekten acı haber: Hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Nisa bebekten acı haber: Hayatını kaybetti!

05.04.2022 15:41

Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz süt annelik yapmıştı. Bu sabah beyin ölümü gerçekleşen 'Nisa Mihriban' bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz bebeğin ölümünde ihmal iddiasıyla soruşturma başlatılırken; bebeğin biyolojik annesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

BEBEĞİ EMZİRİP "NİSA MİHRİBAN" İSMİNİ VERDİ

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek, yoğun bakıma alınmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika: Annesi tarafından boş araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebek hayatını kaybetti

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

Son Dakika: Annesi tarafından boş araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebek hayatını kaybetti

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHMAL İDDİASINA İNCELEME

Nisa Mihriban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi'nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda! 3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü! O anne konuştu: Nisa bebeği ölüme terk ettikten hemen sonra, sevgilisiyle birlikte olmuş Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
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Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, duygularını anlattı Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, duygularını anlattı

Pendik, Çocuk, Vefat, 112, Güncel, Son Dakika

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