Nişan yüzüğü almaya geldiler son model otomobil kazandılar - Son Dakika

Nişanları için Kütahya'dan Eskişehir'de bulunan Espark Alışveriş Merkezine yüzük almaya gelen çift, burada yapılan otomobil ödüllü çekilişe katıldı. Evlendikten sonra son model otomobil kazandıklarını öğrenen talihli çift, çifte mutluluk yaşadı.

Kübra Balta ve Cahit Balta çifti, evlenmeden birkaç ay önce nişan yüzüklerini almak için Espark Alışveriş Merkezi'ne geldi. Yüzüklerini alan çift, burada gerçekleşen otomobil ödüllü çekilişe katıldı. ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezinde noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucu son model lüks otomobil, Kübra Balta'ya çıktı. Otomobili teslim almaya gelen talihli çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

"Bizim için düğün hediyesi oldu"

Çekiliş sürecinde evlendikleri için çifte mutluluk yaşadıklarını aktaran Felsefe Öğretmeni Kübra Balta, "Biz araba çekilişi yapıldığı süre zarfında nişanlıydık. Daha doğrusu nişan alışverişi için Kütahya'dan gelmiştik. Alışverişlimizi yaptık eşim de bize yüzük almıştı. Kupon aldık ve çekilişe katıldık. Birkaç tane kupon vermiştik ama benim adıma olana çıktı. Hatta bu pandemi süreci yüzünden biraz ertelenince biz o süre zarfında evlendik. Nikahtan 2 hafta sonra da çekilişi kazandığımız duyduk. Bizim için de bir düğün hediyesi oldu. İkisi de çok heyecanlı ve güzel şeylerdi. Heyecanlı bir dönem yaşadık ve üstüne bu olunca hem şaşırdık, hem de heyecanlandık. Bugün de buradayız ve teslim alıyoruz" diye konuştu.

"Bir gün öncesine kadar araç bakıyordum"

Otomobilin kendilerine çıktığını öğrenmeden bir gün önce satın almak için otomobil baktığını belirten Avukat Cahit Balta, "Çok mutlu olduk. Heyecan bastı önce emin olmadık. Akşama kadar anca emin olabildik. Biz de zaten araç almayı düşünüyorduk. Hatta bir gün öncesine kadar ben araçlara bakıyordum. Çok mutlu olduk böyle olunca. Bize de bir düğün hediyesi gibi oldu" şeklinde konuştu.

Çekilişe katılımın yoğun olduğunu söyleyen Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı ise şunları söyledi;

"Nikahta keramet var derler. Biz de Espark olarak çiftimize bir düğün hediyesi vermiş gibi hissediyoruz. Allah inşallah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Çekilişimiz 15 Kasım 2019'da başlamıştı. 15 Mart 2020'ye kadar devam etti. Çekilişimizi normalde nisan ayında yapmayı planlıyorduk ama pandemi sebebiyle 22 Haziran'a ertelemek zorunda kalmıştık. 500 bine yakın yoğun bir katılım oldu. Tekrardan çiftimizi tebrik ediyoruz."

Öte yandan büyük ödül olan otomobilin yanı sıra çekilişe katılan 2 kişi telefon 2 kişi de televizyon sahibi oldu. - ESKİŞEHİR