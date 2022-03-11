Nişantaşı Üniversitesi ve TİHCAD'dan eğitimde iş birliği - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi ve Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) NeoTech Campus'te bir araya gelerek iş birliği protokolüne imza attı. İş birliği kapsamında, üniversite öğrencilerinin okudukları süre boyunca iş dünyasını daha yakından tanımaları ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetişmiş olarak mezun olmaları amaçlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın Ocak 2022'de açıkladığı rakamlara göre ihracat yüzde 32,85 artarak 213 milyar 676 milyon dolara ulaştı ve tekstil ihracatı pastada büyük bir paya sahip oldu. Bu bağlamda tekstilin ihracata olan büyük katkısı göz önünde bulundurularak, Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği ile Nişantaşı Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla bir araya geldi.

NeoTech Campus'te gerçekleşen buluşmada Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve TİHCAD Başkanı Ergin Aydın iş birliği protokolüne imza attı. İş birliğinde, üniversite öğrencilerinin okudukları süre boyunca iş dünyasını daha yakından tanımaları ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetişmiş olarak mezun olmaları amaçlanıyor. İki kurum arasındaki dayanışmayı ve paylaşımı artıracak faaliyetler yanı sıra; öğrencilerin toplumda örnek teşkil eden, iş hayatına hazır bireyler olması da ortaklığın beklenen çıktıları arasında sayılıyor.

Nişantaşı Üniversitesi ve Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği, iş birliği kapsamında, uzman kadrolarını bir araya getirerek profesyonel eğitim programları, atölye çalışmaları, sertifikalı eğitimler, kurumsal yüksek lisans programı, konferans ve seminer programı hazırlayabilecekler. Nişantaşı Üniversitesi, Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği'ne mevcut insan kaynaklarının yetkinliklerini arttırmak üzere her düzeyde akademik programlarıyla eğitim desteği sağlayacak.

MEZUN OLMADAN TEKSTİLDE İŞ VE SEKTÖR DENEYİMİ

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği ise, iş birliği kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu başarı kriterleri doğrultusunda öğrenciler, eğitimlerinin son dönemlerinde gerçekleştirmeleri gereken İşbaşında Mesleki Uygulama (İMU) dersleri için on dört haftalık tam zamanlı stajyer olarak, faaliyet alanlarında uygulamalı eğitime alma imkanı tanıyacak. Bu sayede, Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri mezun olmadan ilgili alanda iş ve sektör deneyimi kazanma olanağı bulacaklar.