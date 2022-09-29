Nizip'e "Halk Ekmek" satış büfesi açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nizip'e "Halk Ekmek" satış büfesi açılıyor

29.09.2022 16:11
Nizip'e "Halk Ekmek" satış büfesi açılıyor

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların kaliteli ekmeği uygun fiyata alabilmesini sağlamak için ilçe merkezindeki 3 farklı noktaya "Halk Ekmek" satış büfesi açılacağını belirtti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların kaliteli ekmeği uygun fiyata alabilmesini sağlamak için ilçe merkezindeki 3 farklı noktaya "Halk Ekmek" satış büfesi açılacağını belirtti.

Eylül ayı muhtarlar toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip için çalışmaya, gayret etmeye ve yeni projeler üreterek vatandaşlara katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Nizip Belediyesi'nin her alanda vatandaşlarının yanında olduğunu kaydeden Başkan Sarı sözlerine şöyle devam etti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, ilçemize 3 tane Halk Ekmek büfesi açacağız. Açmayı planladığımız büfelerden bir tanesini Kıbrıs Mahallesi'nde Semt Pazarı içerisine, bir tanesini Belkıs Mahallesi'nde muhtarlık ofisinin karşısındaki alana, diğeri içinde yer arama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz onu da belirleyeceğimiz yere açacağız. Şimdilik bu sayıyı 3 olarak belirledik eğer ilerleyen zamanlarda talep olursa bu sayıyı artıracağız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mehmet Sarı, Halk Ekmek, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'e 'Halk Ekmek' satış büfesi açılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 21:55:45. #1.13#
SON DAKİKA: Nizip'e "Halk Ekmek" satış büfesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement