North Carolina'da özel jet kazası: 7 Ölü

19.12.2025 14:19
North Carolina'da özel jetin inişi sırasında düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin North Carolina eyaletinde, özel jetin iniş sırasında düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Federal Havacılık İdaresi, 'Cessna 550' tipi özel jetin North Carolina eyaletinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü duyurdu.

ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

JETTEN KURTULAN OLMADI

Kaza sonrasında çıkan yangın sebebiyle kesin yolcu listesinin açıklanamadığı belirtilirken, jetteki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

