Son Dakika Haberleri: Norveç'e galibiyeti Sörloth getirdi
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Norveç'e galibiyeti Sörloth getirdi

6 saat önce

Maçın 7. dakikasında Norveç King ile öne geçti.

Norveç'e galibiyeti Sörloth getirdi, System.String[]

Maçın 7. dakikasında Norveç King ile öne geçti. Malta'nın bu gole cevabı 40. dakikada Fenech'ten geldi.


İkinci yarıda ise Trabzonspor forması giyen Sörloth, 62. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca Süper Lig'de forma giyen golcü futbolcu takımına galibiyeti getiren isim oldu.


Norveçli yıldız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 5. maçında, 4. golünü kaydetti.


EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları:


D Grubu


İrlanda Cum. 1-1 Danimarka


Cebelitarık 1-6 İsviçre


F Grubu


İsveç 3-0 Faroe Adaları


İspanya 5-0 Romanya


Malta 1-2 Norveç


J Grubu


Lihtenştayn 0-3 Bosna-Hersek


İtalya 9-1 Ermenistan


Yunanistan 2-1 Finlandiya


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:36 
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