"1 saat önce 10 mermi düştü. Evimde kalamıyorum" - Son Dakika

Ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde hedef aldığı Ağdam'ın Novruzlu köyü sakini Natig Ağayyev, "1 saat önce 10 mermi düştü. Evimde kalamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusu geçici ateşkes ihlallerini sürdürerek, sivilleri yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan- Azerbaycan arasında geçici insani ateşkese varılmasına rağmen Ermenistan ordusu ihlalleri sürdürüyor. Ermenistan güçlerinin sivil yerleşim birimlerini hedef alması sonucunda Ağdam ve Terter bölgelerinde evler hasar aldı. Ağdam'ın Novruzlu köyü sakini Natig Ağayyev, "1 saat önce 10 tane mermi düştü. 4 tanesi bura araziye, diğeri ise kapıma düştü. Hala şarapnelleri burada. Evime zarar verdi. Şimdiye kadar evimde yaşıyordum. Saldırıdan sonra ise başka yerde kalıyoruz" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerde ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)