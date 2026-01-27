Noya Tsiyon'un Ölüm Haberi Yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Noya Tsiyon'un Ölüm Haberi Yalanlandı

27.01.2026 03:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli aktivist Noya Tsiyon, İran'daki protestolarda öldürüldüğü yönünde İsrail medyasında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, evinde olduğu sırada kendi ölüm haberini görmenin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olduğunu söyledi.

İsrailli aktivist Noya Tsiyon, İran'daki protestolarda öldürüldüğü yönünde İsrail medyasında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, evinde olduğu sırada kendi ölüm haberini görmenin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olduğunu söyledi.

İran'da protestoların başlamasının ardından bazı İsrail medya kuruluşları, doğrulanmamış bilgilere dayanarak ölü sayısına ilişkin abartılı rakamlar yayımladı.

Bu yayınlar arasında yer alan özel televizyon kanalı Kanal 12, Tsiyon'un fotoğrafını İran'daki protestolarda hayatını kaybedenler arasında gösterdi.

Kanal 12, haberinde İran'daki protestolarda Yahudi kökenli dört kişinin öldürüldüğünü öne sürerken, internet kesintileri nedeniyle bilgilerin doğrulanamadığını savundu.

Haber kısa sürede başka medya kuruluşları ve gazeteciler tarafından da paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 ise herhangi bir kaynağa dayanmadan, İran'daki protestolarda ölenlerin sayısının 36 bine ulaştığını iddia etti ve Yahudi kökenli bir ailenin Tahran'da öldürüldüğünü öne sürdü.

İddiaların ardından Tsiyon, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, evinde olduğu sırada kendi ölüm haberini görmenin kendisinde büyük bir şaşkınlık yaşattığını söyledi.

Tsiyon, videoda hayatta olduğunu ve evinde bulunduğunu belirterek, "Bunu yaşadığımı görmek inanılmaz. Evdeyim ve birazdan spor yapmaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Asılsız haberleri yayımlayan medya kuruluşları kamuoyundan özür dilemezken, Kanal 12 görüntülerin sosyal medyada dünya genelinde dolaşıma girdiğini ileri sürerek sorumluluğu reddetti. Tsiyon ise İran'da herhangi bir akrabası ya da tanıdığı bulunmadığını vurguladı.

Olay, İsrail'de geniş yankı uyandırırken, birçok kişi doğrulanmamış haberler yayan medya kuruluşlarına karşı hukuki adım atılması çağrısında bulundu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Noya Tsiyon'un Ölüm Haberi Yalanlandı - Son Dakika

ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Taraftarlar ’’Olur mu öyle şey’’ diyor Noa Lang’ın sözleşmesinde görülmemiş madde Taraftarlar ''Olur mu öyle şey'' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde
Çerkezköy’de ilaç fabrikasında patlama Çerkezköy'de ilaç fabrikasında patlama
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 05:14:55. #7.11#
SON DAKİKA: Noya Tsiyon'un Ölüm Haberi Yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.