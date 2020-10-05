Nuh Çimento pandemiye rağmen tüm ticari ve finansal hedeflerine ulaştı - Son Dakika

Nuh Çimento Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Gökhan Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rağmen ticari hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Pandemi ile yüzleştiğimiz 2020'nin ilk yarısını Nuh Çimento olarak belirlediğimiz tüm ticari ve finansal hedeflere, pandemiden etkilenmeksizin ulaşmış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Nuh Çimento'dan yapılan yazılı açıklamada, çimento sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunan Bozkurt, söz konusu dönemde şirketin 54 yıllık tarihinde ve Türk çimento sektörü tarihinde daha önce elde edilmemiş bir çok başarıya imza atıldığını kaydetti.

Bozkurt, 2020 yılı ve öncesinin sektör açısından kolay olmadığını belirterek, sektörde 2019 yılında yüzde 30 oranında bir daralma olduğunu ancak bu daralmaya rağmen ihracat açısından olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Sektörün, daralma işaretlerini öncesinden gördüğünü ve ihracata ağırlık vererek etkilerini en aza indirgemeye gayret ettiğini vurgulayan Bozkurt, 2019'da ihracat açısından tarihi bir yıl yaşandığını ve 2018'e göre yüzde 75'lik bir artışla tarihin en fazla ihracatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle yaşanan talep daralması sınırlı kaldı

Sektörün, 2019 yılında yaşadığı daralma sebebiyle, küçülmenin devam edeceğini öngördüğünü ve 2020 yılına daha hazırlıklı şekilde ihracatı artırma hedefiyle girdiğini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk çeyreği ihracat hedeflerinin yüzde 42 gibi muazzam bir artışla gerçekleştirildiği ve buna ek olarak iç pazarın da ümit verici bir şekilde büyüme gösterdiği bir dönem oldu.İkinci çeyrek ise malumunuz pandeminin ülkemizde ve dünyanın diğer bölümünde tam anlamı ile etkisini hissettirdiği bir dönem oldu. Pandemi nedeniyle alınan katı önlemler hem ülkemizde hem de Türkiye'nin çimento ihraç ettiği ülkelerde inşaat faaliyetlerini olumsuz etkiledi ve talep de bir küçülme yaşandı. Ancak yaşanan talep daralması tahmin edilen boyutlara ulaşmadan sınırlı kaldı."

Bozkurt, Türkiye'nin yoğun şekilde ihracat yaptığı ABD, İsrail, Gana, Kamerun gibi bazı ülkelerde Kovid-19 sebebiyle uygulanan bazı kısıtlamaların çimento sevkiyatlarının ertelenmesine ve ötelenmesine neden olduğunu ifade ederek, sektörün söz konusu ertelemelere rağmen iptallere maruz kalmamasının ise sevindirici olduğunu kaydetti.

2019 yılının ve 2020 yılın ilk yarısının Nuh Çimento açısından ciddi başarıların elde edildiği bir dönem olduğuna dikkati çeken Bozkurt, "2019 yılında, şirketimiz finansal olarak Türkiye'nin en büyük Çimento ihracatçısı olmuştur. İhracatımızı ise bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 168,finansal olarak ise yüzde 153,7 artırmıştır. 2019 yılında elde ettiğimiz bu başarılar neticesinde yaptığımız 120 milyon dolar ihracat, Türkiye İhracatçılar Meclisi 2019 yılı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde firmamızı 402'nci Sıradan 134'üncü sıraya taşımış, yüzdesel bazda ihracatını en fazla artıran 4'üncü, tutar bazında ise en yüksek artışı yakalayan 15'inci ihracatçı yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.