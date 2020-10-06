Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi tanıtım toplantısı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Nurdağı Belediyesi öncülüğünde ve İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nurdağı Ziraat Odası, İŞKUR İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciği iş birliğinde, ilçedeki biberin işlenerek değerlendirilmesi ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtım toplantısı GASMEK Nurdağı Kurs Merkezinin salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Eşref Akça, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve KADEM İl Temsilcisi Sabiha Doğan ile diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Akça ve Belediye Başkanı Kavak, bölgedeki kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasının hedeflendiğini belirterek, proje kapsamında eğitim verilecek 75'i kadın 80 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.