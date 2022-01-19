Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan "imdat" paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuzuz! - Son Dakika

Gaziantep'te dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gaziantep- Adana karayolu trafiğe kapandı. Nurdağı mevkiinde çok sayıda araç ile birlikte binlerce kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan binlerce kişi, tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Twitter'da #Gaziantep etiketi ile yapılan paylaşımlar, Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Mahsur kalan yurttaşlar yaptıkları paylaşımda 17 saattir yolda kaldıklarını belirterek, yetkilileri istifaya çağırdı. İşte o paylaşımlar...

Öte yandan vatandaşlar sığındıkları tesislerdeki fahiş zamlara da dikkat çekti.

Bu tesislerden birisi ise Şanlıurfa Birecik'te bulunan Mirkelam tesisleriydi. Yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, Mirkelam Tesisleri'ne kendilerini zor atarken işletmenin fiyat politikası ise sosyal medyada gündem oldu. Tesislere sığınan vatandaşlar, işletmenin çayı 2 TL'den 4 TL'ye, yemekleri de aynı oranda yükselttiğini ifade etti.