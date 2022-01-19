Üye Girişi
Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan "imdat" paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuzuz! - Son Dakika

Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan "imdat" paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuzuz!

19.01.2022 12:03

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Adana karayolu trafiğe kapanınca binlerce kişi dünden beri yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar saatlerdir kar altında olduklarını, benzinlerinin bittiğini, yiyecek ve içeceklerinin olmadığını belirterek yetkililerin kendilerine bir an önce ulaşmasın istiyor

Gaziantep'te dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gaziantep- Adana karayolu trafiğe kapandı. Nurdağı mevkiinde çok sayıda araç ile birlikte binlerce kişi mahsur kaldı.

Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!

Mahsur kalan binlerce kişi, tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Twitter'da #Gaziantep etiketi ile yapılan paylaşımlar, Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Mahsur kalan yurttaşlar yaptıkları paylaşımda 17 saattir yolda kaldıklarını belirterek, yetkilileri istifaya çağırdı. İşte o paylaşımlar...

Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!
Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!
Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!
Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!
Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!
Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!
Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!

Öte yandan vatandaşlar sığındıkları tesislerdeki fahiş zamlara da dikkat çekti.

Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!

Bu tesislerden birisi ise Şanlıurfa Birecik'te bulunan Mirkelam tesisleriydi. Yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, Mirkelam Tesisleri'ne kendilerini zor atarken işletmenin fiyat politikası ise sosyal medyada gündem oldu. Tesislere sığınan vatandaşlar, işletmenin çayı 2 TL'den 4 TL'ye, yemekleri de aynı oranda yükselttiğini ifade etti.

Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuz kaldık!
YORUMLAR (3)
  • Sami Göksu: Bu duruma Ankara kayseri bölümünde yaşamıştım burada devlete suç bulmadım sebebi emniyet şeridini kapatıp kar küreme araçlarının geçememesi kalan araçların zincir takoz çeki halatı uzun yola çıkıyorsun benzin depon yarım olması Tüv de bunları emanet alıp muayene den geçince iade edenler birazda eksiği kendimiz de arayalım bariyerler kesip müdahale edilmişti tesislere gelince o biraz sahtekarlık aymazlık utanmazlık haklısınız bu durumda bende oldum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Caner kayalı: Sözüm mecburi yolculukta olan,Yük taşıyan emekçilere,iş dolayısı ile buralarda kalmış vatandaşlara değil.Eğer işi gücü olmadığı halde sadece keyfe keder,çoluk çocuk yollarda olanlar varsa ki eminim vardır.Yani üzülüyor insan.Bir birey için en değerli olanları bir arabanın içine doldurup şu havada binek taksi ile yollara çıkan özellikle Anne babalara Allah akıl versin derim.Bizim Anadolu da "Allah akıl fikir versin" denir.Mecbur musun be kardeşim.Birde milletin başına bela oluyorsun.Otur evinde.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Kar Yağışı, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan 'imdat' paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuzuz! - Son Dakika


Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke         
16:21
Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi         
16:08
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:27:03. #1.12#
SON DAKİKA: Nurdağı'nda mahsur kalan yurttaşlardan "imdat" paylaşımları: Benzin bitti, aç ve susuzuz! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement