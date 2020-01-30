Türkiye Golf Federasyonunca bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki 45 delikli Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve İsveç'ten 200 sporcu katıldı.

Amatör oyuncuların yanı sıra Almanya Golf Federasyonu Başkanı Claus Kobold, BWGV (Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti) Federasyonu Başkanı Otto Leibfritz, İstanbul Golf Kulübü Direktörü Andrew McNabola, İngiltere'nin ünlü Golf hocalarından Simon Forrest, eski ünlü İngiliz futbolcu David Platt da yer aldı.

Profesyonel golf oyuncuları, turnuva kapsamında düzenlenen "golf klinik" ile de amatör golfcülere mini bir eğitimle vuruş tekniklerinin püf noktalarını anlattı.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, AA muhabirine, dedesi Nuri Özaltın tarafından 1997'de Gloria Otelleri'nin kurulduğunu, golf alanında da otel bünyesinde önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu açıdan turnuvayı önemsediklerini, her yıl düzenlemeye devam edeceklerini aktaran Özdemir, turnuva ile Türk golfcüleri daha ön plana çıkarmak istediklerini bildirdi. Özdemir, turnuvada 65 kupa verileceğini kaydetti.

Nuri Özaltın anısına gerçekleştirilen turnuva, yarın sona erecek.