Nuri Şahin, Brand & Sport Summit 2019'a katıldı

Almanya'nın Werder Bremen ekibinde forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu arkadaşlarını kutladı.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen "Brand & Sport Summit 2019" organizasyonunun son gününde konuşan Nuri, "Şenol (Güneş) hocamı ve milli takımdaki arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bizi gururlandırdılar. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda bizi en iyi şekilde temsil ederler." ifadelerini kullandı.

Sadece saha içinde yapılanlarla iyi futbolcu olunamayacağını dile getiren Nuri, "Saha dışında da futbolcu örnek olmalı. Saha içi kolay çünkü ömrünü oraya veriyorsun. Kariyerin bittikten sonra iyi futbolcu olarak anılmak için saha dışına da dikkat etmek gerekiyor. Kariyerimi noktaladığımda iyi bir insan olarak anılmak istiyorum."

Türkiye'de kendini yeterince ifade edemediğini de vurgulayan Nuri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolcunun yapacağı en büyük hata yatırım yapmaya futboldan sonra başlaması olur. Futbolculuk kariyeriniz 10-15 senede bitiyor. Çoğu futbolcu kariyeri sonrasında boşluğa düşüyor. Aktif sporcuyken futbolcunun kendisine yatırım yapması gerekiyor. Yatırımı ne kadar erken yaparsak onun geri dönüşü bizim için daha pozitif olur."