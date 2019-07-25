Nuri Şahin, Toplumsal Fair Play Ödülü'nün sahibi oldu

Etiyopya'da temiz su çalışmalarına katılan milli futbolcu Nuri Şahin ile şehit oğlu için devletin verdiği tazminat ve aylıkları valiliğe bağışlayan anne Eşe Ciğerci, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Toplumsal Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Etiyopya'da temiz su çalışmalarına katılan milli futbolcu Nuri Şahin ile şehit oğlu için devletin verdiği tazminat ve aylıkları valiliğe bağışlayan anne Eşe Ciğerci, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Toplumsal Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.



Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı 36 yıldır Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazanan isimleri ve gerekçeleri açıklandı. 'Sportif Davranış', 'Sportif Kariyer' ve 'Sportif Tanıtım' dallarında büyük ödül, şeref diploması, kutlama mektubu ve TMOK Yönetim Kurulu tarafından seçilen Toplumsal Fair Play Ödülü kazanan 17 kişi ve kuruluş, TMOK Fair Play Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında Komisyon Başkanı Erdoğan Arıpınar tarafından açıklandı.



Komisyon Başkanı Arıpınar, Fair Play Ödülleri'nin öneminden bahsederek başladığı konuşmasını 'Sportif Davranış' dalında ödül kazanan isimleri açıklamasıyla sürdürdü. Arıpınar'ın ardından 'Sportif Tanıtım' dalında bu yılın Fair Play Ödülü sahipleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Donuk tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı. Fair Play Komisyonu Raportörü Semra Demirer'in 'Sportif Kariyer' dalındaki ödül alacak isimleri açıklamasıyla devam eden basın toplantısı son olarak Arıpınar'ın 'Toplumsal Fair Play Ödülü' sahipleri milli futbolcu Nuri Şahin ve Şehit annesi Eşe Ciğerci'nin ismini açıklamasıyla sona erdi.



Tanıtımda büyük ödül Kızlar Sahada Organizasyonu'nun oldu



Sportif tanıtım dalında büyük ödül; toplumsal cinsiyet yargılarını kırarak, 2013 yılından bu yana Türkiye'nin ilk ve tek özel Kadınlar Futbol Turnuvası'nı düzenleyen Kızlar Sahada Organizasyonu'na, Şeref Diploması; 'Okulumun Neşesiyim, Fair Play Elçisiyim' projesi ile Dr. Hüseyin Gümüş'e ve Sporcu Duası isimli video çalışması, ayrıca şehrini Capoeira dansı ile Fair Play ruhu ile buluşturması sebebi ile Polis Memuru Ümit Sarıkaya'ya, Kutlama Mektubu ise Celal Bayar Üniversitesi Doç. Dr Recep Cengiz, İş İnsanı Ahmet Uysal ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Buğa'ya verildi.



Davranışta ödül, taraftarı için ligden çekilen Yıldırımbosna'ya verildi



Sportif davranış dalında büyük ödül; rakip takımın hayatını kaybeden taraftarı için üst ligden çekilen Yıldırımbosna Spor Kulübü'ne, Şeref Diploması; yelkeni kırılan milli yelkenci Alican Kaynar'a yedek yelkenini vererek bronz madalya almasını sağlayan Yunan Yelkenci Panagiotis Iordanou ve Dünya Şampiyonası'nda Macar rakibinin maçta sakatlanan dizine hamle yapmaktan kaçınarak maçın galibi olan milli güreşçi Yasemin Adar'a, Kutlama Mektubu ise Konya Basketbol İl Temsilciliği ve Darrüşafaka Kız Futbol Takımı'nın Teknik Heyeti'ne verildi.



Sportif kariyer dalında büyük ödül; çalıştığı her kurumda, şehirde Fair Play'e katkıları ve bu ruhun yayılması için olağanüstü çabası neticesinde TÜRFAD Eski Başkanı Yılmaz Tokatlı'ya, Şeref Diploması; Mardin'i kendi çabaları ile bisiklet sporunda cazibe merkezi yapan Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa ve FIFA tarafından dünyanın ilk kadın hakemi olduğu tescillenen Draşhan Arda'ya, Kutlama Mektubu ise Bodrumlu Süper Babaane olarak bilinen, Türkiye rekortmeni veteran atlet Fehime Özkan'a verildi.



2018 Toplumsal Fair Play Ödülü'ne ise 15 yıl önce şehit olan oğlu için devletin verdiği tazminat ve aylıkları ile 250 bin TL biriktirerek okul yapılması için Uşak Valiliği'ne bağışlayan Şehit annesi Eşe Ciğerci ve Etiyopya'da temiz su çalışmalarına katılan Türkiye'nin alışık olmadığı bir futbolcu profili sergileyerek Harvard Üniversitesi'nden mezun olan milli futbolcu Nuri Şahin layık görüldü. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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