Nusaybin'de Kardeşler Evde Ölü Bulundu
Nusaybin'de Kardeşler Evde Ölü Bulundu

Nusaybin\'de Kardeşler Evde Ölü Bulundu
05.01.2026 03:39
Nusaybin'de iki kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu, polis şüphelinin peşinde.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye K.A. (41), evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, belirlenen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Süheyla Ö. ile kız kardeşi Sümeyye K.A.'yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

İki kardeşin hayatını kaybettiği olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) kameraları ile güzergah üzerindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Kardeşler Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Nusaybin'de Kardeşler Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
