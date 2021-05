NYT, Yahudi lobisi AIPAC'in ABD'li Kongre üyelerine baskı yaptığını yazdı - Son Dakika

NEW ABD'de 28 senatörün, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulunmasının da etkisiyle İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) Yahudi asıllı vekilleri İsrail'in yanında tutmak için gizlice harekete geçtiği iddia edildi.

New York Times'ta yayımlanan makalede, ABD'deki en güçlü Yahudi lobi grubu olan AIPAC'in, İsrail'in yanında durmakla birlikte Filistinlilerin de hayat hakkına Amerikan halkının değer verdiğini belirten bir mektubu imzalayan bir grup Yahudi Demokrat vekile baskı yaptığı belirtildi.

Makalede, "ABD'nin İsrail ile yakın ittifakını sona erdirme niyetleri olmasa da Washington'da giderek artan sayıda Demokrat, ülkeye Filistinlilere yönelik sert muamelesi için artık izin vermeye istekli olmadıklarını söylüyor." ifadesine yer verildi.

Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossof liderliğinde dün 28 Demokrat senatörün yaptığı ateşkes çağrısına da yer verilen makalede, Kongre'nin en güçlü İsrail savunucularından Dış İlişkiler Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Gregory W. Meeks'in bile İsrail'in Gazze'deki uygulamaları hakkında şüpheye düştüğüne vurgu yapıldı.

AIPAC'in yıllık konferanslarında boy göstermesine karşın Meeks'in, dün bir panelde Demokrat vekillere, Biden yönetiminden, önceden onaylanmış 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silahların İsrail'e gönderilmesinin ertelenmesini isteyeceğini söylemesi de Yahudi lobi kuruluşunun endişelendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ayrıca, "İsrail'in sarsılmaz müttefiklerinden" New Jersey'in Demokrat Senatörü ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in de İsrail'in Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef almasını ve iki taraftan da çok fazla kişinin ölümüne yol açan tutumunu eleştirdiğine değinildi.

ABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.

Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını eleştiriyor.