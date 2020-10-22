O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi - Son Dakika

O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi

22.10.2020 16:08

O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi Elazığ'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesinde sigara içme kısıtlamasına başlanırken, vatandaşlar da karara destek mesajı verdi.

O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesinde sigara içme kısıtlamasına başlanırken, vatandaşlar da karara destek mesajı verdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentin en işlek caddeleri Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet'te sigara içilmesine kısıtlama getirdi. Kısıtlamaya uymayanlara 900 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. Kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte polislerin de ara ara denetim yaptığı caddelerde vatandaşlar da alınan sigara içme yasağı kısıtlamasına uyuduğu gözlemlendi. Alınan kararların yerinde olduğunu belirten vatandaşlar, kısıtlamanın kentin birçok yerinde yapılmasının daha güzel olacağını aktardı.

Üç ana caddede sigara içme yasağının yerinde olduğunu ifade eden vatandaşlardan İlhan Demiratar, "Çok güzel bir uygulama. Zaten sigara içmek demek maskeyi çıkarmak demektir. Maske çıkarıldığı zaman ağızdan çıkan partiküller yine etrafa dağılıyor. Bence çok iyi, çok güzel bir uygulama. Keşke diğer mahallelerde de bu uygulama gelseydi de bir an önce bu pandemiden kurtulsaydık. Sigara içmiyorum içenlere de bir an önce bırakmalarını tavsiye ederim. Biliyorsunuz ki hemen hemen her şeyin başında sigaradan kaynaklanan hastalıklar var. Bunlardan birisi de korona virüs, on kat daha etkili" dedi.

Sigara içmenin genel olarak bir sorun olduğunu dile getiren Abbas Özkan, "Çok iyi bir kuraldır. Sigara içenler milleti rahatsız ediyor. Caddede hastalığı olanlar var, nefes darlığı olanlar var, sigara içilince millet de rahatsız oluyor. Bu yüzden yasağın gelmesi çok güzel bir kuraldır. Şu anda Elazığ halkı buna uyuyor. Ancak bazıları maskeleri çenesinin altına veya kolun takıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mustafa Bıçak ise "Biz vatandaş olarak alınan kararlara saygı duyarız. Sigara sağlığa zararlıdır, bun herkes de biliyor. Malum korona virüs var, içmemeleri daha iyidir. Bu alınan kararlara da saygı duyarız. Sigarayı 25 yıl içtim ve bıraktım. Şu anda sigaradan nefret ediyorum. Vatandaştan ricam, sigara içmesin. Sağlığa zararlıdır" diye konuştu.

Hayatında hiç sigara içmediğini dile getiren Veli Bayrak da sigara kullananları uyararak sigara içmemelerini tavsiye etti.

O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi
O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi
O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi
O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi

Koronavirüs, Hürriyet, Elazığ, Sigara, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak
Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler         
16:20
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı         
15:11
Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi         
14:53
Büyükçekmece'de düşen uçağın kayıtlı olduğu firma, valiliğin 'motor arızası' açıklamasını reddetti Büyükçekmece'de düşen uçağın kayıtlı olduğu firma, valiliğin 'motor arızası' açıklamasını reddetti         
14:32
Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum         
14:24
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 16:30:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: O caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei