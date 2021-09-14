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Öcalan'ın avukatları "örgüt üyeliği" suçlamasıyla hakim karşısında - Son Dakika

Öcalan'ın avukatları "örgüt üyeliği" suçlamasıyla hakim karşısında

14.09.2021 16:17
Öcalan'ın avukatları

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Maden, Cengiz Yürekli, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca, Baran Doğan ve Suat Eren ile avukatları salonda hazır bulunurken, sanık İnan Akmeşe duruşmaya katılmadı.

"GÖRÜŞMELER HUKUKİ"

Duruşmada savunma yapan sanık avukatlardan Ali Maden, Öcalan'la yaptığı görüşmelerin hukuki olduğunu vurgulayarak "Sadece hukuki görüş alışverişinde bulunduk. Hukuki anlamda yardım ettik. Görüşme sırasında herhangi bir not tutmadık. Suç teşkil eden bir eylem ortada yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜŞMEDİM"Sanık Cengiz Yürekli ise "Öcalan ile görüştüğüm söyleniyor ve bu bir suç olarak görülüyor. Ben İmralı'ya da gitmedim, Öcalan ile de görüşmedim. Hiçbir şekilde görüşmedim. Burada esas olan görüştüğüm değil, niye görüşemediğimdir" diye konuştu.

"DERHAL BERAATİMİZE KARAR VERİLSİN"İddianamenin iade edilmesi gerektiğini söyleyen avukat sanık Suat Eren ise, "Benim 2014 yılından beri cemaatin emniyetçileriyle büyük kavgam var. Ben bu kavgada tehdit edildim. Bu dosya kişisel muhabbetlerden oluşturulmuş bir dosya. Kız arkadaşımla olan konuşmam örgüte üyelik suçuna kanıt olarak gösteriliyor. Konuşmada molotoflu olaylardan uzak durun diyorum. Bu iddianame iade edilmeliydi. İçi boş bir soruşturma. Bunu bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Adalet birkaç tane kendini bilmez emniyet görevlisine emanet edilecek bir şey değil. Bu dosyada mevcut delil itibariyle derhal beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık avukat Baran Doğan ise iddianamede delil olmadığını söyleyerek, "İddianameye delil koyamamışlar bu iddianame sayın meslektaşlarımın dediği gibi iade edilmeliydi" diye konuştu. Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

TANIKLAR DİNLENECEKMahkeme heyeti, sanık İnan Akmeşe'nin savunmasını yapması için bir sonraki duruşma hazır edilmesine karar verdi. Tanıkların dinlenmesine de karar veren heyet, MİT kumpası olarak bilinen dosyanın iddianamenin veya gerekçeli kararının gönderilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, şüpheli avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca, Suat Eren'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Önderlik Komitesi içerisinde yer aldıkları, İmralı'da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde avukatlığını üstlendikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları, mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri, Öcalan'ın savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukatla birlikte Taksim'deki Asrın Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri, bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri de kaydedildi. 8 şüphelinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.


Abdullah Öcalan, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öcalan'ın avukatları 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla hakim karşısında - Son Dakika


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