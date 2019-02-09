Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralı

Ödemiş'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralı

44 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaralandı.

Ödemiş'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Kiraz istikametine giden Halil Güllü yönetimindeki 35 AAE 060 plakalı minibüs ile Beydağ istikametinden Ödemiş istikametine dönen Hüseyin Önder (25) yönetimindeki 03 DA 755 otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan babası Alim Önder (45) yaralandı.

Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:33 Kaynak: AA

İzmir, Ödemiş, Güncel
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