Ödünç kemanla ödüllük resital - Son Dakika
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Ödünç kemanla ödüllük resital

7 saat önce

Ödünç kemanla ödüllük resital AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti.

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Ödünç kemanla ödüllük resital

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti. Son olarak Hamburg'da 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde keman solist kategorisinde sahneye çıkan Cansu, Almanya'da Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Antalya'da oturan Meltem ve Sinan Cem Takmaz çiftinin çocuğu Cansu Sara, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Cansu, öğretmeninin yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına girdi. Cansu sınavları kazandıktan sonra öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarın yarı zamanlı 6'ncı sınıf öğrencisi Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece aldı. Cansu, 2017 Mart ayında 'Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik, 2017 Nisan ayında 'Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, 2019 Mart ayında '4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, 2019 Nisan ayında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, 2019 Kasım ayında 'Kamerton- Soloist International Competition for Performing Arts Yarışması'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrasıyla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Son olarak 2019 Aralık ayında düzenlenen Stage 4 Kids Festivali ön elemelerinde 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, Almanya'nın Hamburg kentinde şubat ayında konser verme hakkı elde etti.

Kendi kemanı olmadığı için kuzenlerinin ve öğretmeninin kemanlarıyla yarışmalara ve konserlere hazırlanan, sponsor desteği bulamadığı için Erivan'daki konsere gidemeyen Cansu Sara Takmaz, Hamburg'da 16 Şubat'taki konsere kendi imkanlarıyla gitti. Hamburg'da Laeiszhalle'de düzenlenen 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde sahneye çıkan ve keman solist kategorisinde konser veren Cansu Sara Takmaz, Almanya'da Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Cansu'nun konserlerini ödünç kemanla vermesine üzülen anneannesi Nevin Zehra Zeren (74), torununa taksitle keman almaya karar verdi ve 35 bin TL'lik sipariş verildi. Cansu'nun anneannesinin alacağı kemanla 9 Mart'ta yeni konser vereceği öğrenildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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