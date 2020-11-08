Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası

08.11.2020 14:56
Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Depremzedelere ihtiyaçları doğrultusunda soba gönderdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Tüm kalbimizle İzmir'in yanındayız" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenledi. Belediye, depremde zarar gören yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda soba gönderdi. İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden üzdüğünü söyleyen Başkan Kurt, bütün yurttaşların depremzedelerin yaralarını sarması ve onlara destek olması gerektiğini vurguladı. Depremin yaralarının dayanışarak hep birlikte sarılacağını belirten Başkan Kurt, "Tüm kalbimizle ve imkanlarımızla İzmir'in yanındayız. İçinde sobaların olduğu tır deprem bölgesine ulaştı. Ben her zaman dayanışmanın önemine dikkat çekiyorum. Depremin yaralarını dayanışarak yine hep birlikte saracağız. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allahtan Rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası
Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, İzmir, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Aliyev "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek Şuşa zaferini ilan etti! Azeriler kutlama için sokaklara döküldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı
LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu         
14:37
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı         
13:42
Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı         
13:13
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 15:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı Belediyesi'nden İzmir için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei