Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor

08.10.2020 14:18
Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor, System.String[]

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Başkan Kazım Kurt'un talimatıyla Covid-19 salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Başkan Kazım Kurt'un talimatıyla Covid-19 salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz haftalarda imzaladığı protokolle gençlik merkezleri ile öğrencilere destek veren, internete erişmekte sıkıntı yaşayan öğrencilere halk merkezlerinin kapılarını açan Odunpazarı Belediyesi, son olarak bir okulla daha protokol daha imzaladı. İmzalanan protokolle, Korona virüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen protokol imza törenine okulun kurucusu Ali Kemal Akbuğa katıldı. Başkan Kurt ve özel kolej arasında imzalanan protokole göre 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için kolej tarafından hazırlanan ders notları, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Halk Merkezleri'nde öğrenciler ile paylaşılacak. Ayrıca isteyen öğrenciler kolejin salonlarında yüz yüze yapılacak olan deneme sınavlarına katılabilecek. Yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilere ayrıca Odunpazarı Belediyesi'ne kaynak kitap verecek. Öğrencilere, İngilizce dersleri için Zoom ortamında online olarak derse katılım imkanı da sağlanacak. Bunların yanında rehber öğretmenler tarafından online olarak öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı ile baş etme, verimli ders çalışma teknikleri gibi eğitimler verilecek. Bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler, kolejde kendileri için ayrılan bilgisayarlar üzerinden EBA ve ders katılımlarını program dahilinde gerçekleştirebilecek.

"İmkansızlıklar içinde mücadele eden çocuklarımıza destek olmak istiyoruz"

Başkan Kurt, imza töreninde kolej ile aralarında imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Odunpazarı Belediyesi'nin pandemi sürecinde eğitimin ciddi anlamda desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Başkan Kurt, "Bugün de şehrimizin önemli eğitim kurumlarından olan bir kolej ile bir protokol imzaladık. Bu protokolle olumsuzluk dolu geçen bu süreçte birlikte hareket etmek suretiyle, imkansızlıklar içinde mücadele eden çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Gerek EBA erişimi, gerek internet erişimi gerekse yüz yüze eğitim ile ilgili bize kapılarını açtılar. Ben Başta Ali Kemal Akbuğa olmak üzere tüm kolej çalışanlarına çok teşekkür ediyor, yöneticilerine de minnet duygumu iletiyorum. Odunpazarı İlçemizde yaşayan çocuklarımıza verecekleri bu katkı nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğitim alanında başkan kurt'un elinden geleni yaptığını biliyoruz"

Akbuğa ise Başkan Kurt'a teşekkür ederek, pandemi döneminde eğitimde yaşanan zorlukların farkında olduklarını belirtti. Akbuğa, "Eğitim sürecini yönetmek gerçekten zorluklarla dolu. Bu dönemde Odunpazarı Belediyemizin, Başkanımız Kazım Kurt'un eğitim alanında velilerimize, öğrencilerimize, ihtiyaç sahiplerine elinden geleni yaptığını biliyoruz. Biz de bu anlamda katkı sunmak istedik. Umarım, verimli, iyi bir çalışma olur. Bu anlamda belediyemiz bize bu imkanları sağladığı için biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor
Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor
Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Odunpazarı eğitime desteğini sürdürüyor - Son Dakika

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