Odunpazarı'nda Kasım ayı meclis toplantıları tamamlandı - Son Dakika

LÖSEMİYE KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR

Meclis toplantısında, meclis üyeleri 2 – 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve LÖSEV'in çalışmalarına farkındalık oluşturmak için turuncu maske ve kurdele taktı. Gündem maddelerine geçilmeden önce konu ile ilgili olarak Başkan Kurt yaptığı konuşmada, "Bu önemli hafta, LÖSEV tarafından çocuklara armağan edildi ve bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak tüm bireylerin, hepimizin görevidir" dedi.

Löseminin, bir kan hastalığı olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu hastalığın en çok 1-5 yaş arası çocuklarda görüldüğünü söyleyerek, erken teşhis edildiği takdirde bu hastalığın tedavi edilebileceğini ifade etti. Başkan Kurt, "Bu hastalıkla mücadelede en büyük desteği sağlayan LÖSEV'dir. Bizler de bugün Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturabilmek adına bu maskeleri taktık" dedi.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY OLAMAZ"

"Bir çocuğun hayatından daha değerli bir şey olamaz. Lösemi, önlenebilen, ancak, tedavisi çok pahalı olan bir hastalıktır. Bizlerin yapabileceği en iyi şey, LÖSEV'e destek vererek, bu çocuklarımızın sağlığına kavuşmasına yardımcı olmaktır" şeklinde sözlerine devam eden Başkan Kurt "Unutmayalım ki, toplumda lösemi ile mücadelede duyarlılık ve farkındalığın artırılması, bu önemli hastalığın tedavisine olumlu katkı sağlayacaktır" diyerek,lösemi hastalığıyla mücadele eden tüm hastalara şifa diledi.

Meclis toplantısında, bir önceki mecliste ilgili komisyonlara havale edilen 3 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden 2'si oy birliği 1'i oy çokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 17.00'da yapılmasına karar verildi.