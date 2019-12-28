'Oflu Hoca' Karadeniz'e Off Road yapmaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Oflu Hoca' Karadeniz'e Off Road yapmaya geldi - Son Dakika Magazin

'Oflu Hoca' Karadeniz'e Off Road yapmaya geldi

6 saat önce

Oflu Hoca'nın şifresi ve Oflu Hoca Trakya'da filmleri ile ün yapan oyuncu Çetin Altay, Kdz. Off Road Kulübü'nün organizasyonu ile Off Road yapmak için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

'Oflu Hoca' Karadeniz'e Off Road yapmaya geldi, System.String[]

Oflu Hoca'nın şifresi ve Oflu Hoca Trakya'da filmleri ile ün yapan oyuncu Çetin Altay, Kdz. Off Road Kulübü'nün organizasyonu ile Off Road yapmak için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.


Oflu Hoca film serileri ve Oflu Hoca Trakya'da filmlerinde Oflu Hoca'yı canlandıran ünlü oyuncu Çetin Altay, Kdz. Ereğli ve Alaplı Off Road Kulübü'nün organizasyonu ile Pars Team Off Road Kulübü Başkanı Eren Alver ve birçok off road tutkunu ile birlikte Kdz. Ereğli ilçesine geldi. Oyuncu Altay ve off road ekibi Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Opel Aysa Otomotiv Batı Karadeniz Bölge Bayii Muhammet Aydın'ı ziyaret etti. Aydın oyuncu Çetin Altay ile Ankara'dan gelen off roadçulara Ereğli'ye özgü Osmanlı Çileği reçeli ile fındık hediye etti. Ünlü Oyuncu Çetin Altay ve beraberindekileri Opel Aysa Otomotiv'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Aydın, kendilerine teşekkür etti. Kdz. Ereğli ve Alaplı Off Road ile bir araya gelen oyuncu Çetin Altay ve beraberindekiler bir süre sohbet etti. Kdz. Ereğli ilçesine birçok kez geldiğini ve bu ilçeyi çok sevdiğini dile getiren Altay, misafirperverliğinden dolayı gösteren Opel Aysa Otomotiv Vatı Karadeniz Bölge Bayii Muhammet Aydın'a teşekkür etti. Hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan Altay, beraberindekilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından Gülüç beldesinde kalacakları Grand Ahos Otel'e geçti. Oyuncu Altay yarın Pars Team ve Kdz. Ereğli Of Road Kulübü bünyesinde ki yaklaşık 50 kadar araçla Akçakoca Çayağzı mevkisinden dağlık alana girerek zorlu etabı tamamlayıp Yığılca ilçesine geçecek. Kdz. Ereğli ve Alaplı Off Road Kulübü Başkanı Fatih Malhatun kendilerini kırmayarak Kdz. Ereğli ilçesine gelen Pars Team Off Road kulübü üyeleri ile oyuncu Çetin Altay'a teşekkür etti. - ZONGULDAK

Trakya Bölgesi, Çetin Altay, Karadeniz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
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