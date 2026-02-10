Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi
10.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta oturdukları evi oğluna devreden yaşlı çiftin çocukları kazada ölünce gelini evi sattı. Bu satışı duyan kayınpeder felç geçirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan yaşlı çift, bakım şartıyla devrettikleri evin gelinleri tarafından satılmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadıklarını öne sürerken, evin satıldığını öğrenen baba felç geçirdi.

OĞLULLAR ÖLÜNCE GELİN EVİ SATTI

Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (80) ve eşi Güldane Taşdemir (70), yıllar önce yaklaşık 70 yıllık evlerini bakım ve onarımının yapılması şartıyla oğulları Ramazan Taşdemir'e devretti. Ancak yaşanan gelişmeler, yaşlı çifti zor durumda bıraktı. Ramazan Taşdemir 2012 yılında Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğullarının vefatının ardından söz konusu ev, miras yoluyla gelini ve torunlarına kaldı. İddiaya göre gelin, yaklaşık 2 ay önce evi üçüncü bir şahsa sattı. Evi satın alan kişi ise yaşlı çifte evi boşaltmaları için kısa bir süre verdi. Evin satıldığını öğrenen Mehmet Taşdemir ise bu durumun ardından felç geçirerek yatalak hale geldi. Çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Güldane Taşdemir ise verilen sürenin dolmasını beklerken büyük endişe yaşamaya başladı.

Oğlunun ölümünün ardından gelinlerinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

"EŞİM EVİN SATILDIĞINI DUYUNCA FELÇ OLDU"

Yaşananları anlatan 74 yaşındaki Güldane Taşdemir, "Başımıza bir iş geldi. Oğlan dedi ki, 'ana, evi bize verin, yaptıralım, oturalım ev kötü, her yer akıyor' dedi. Biz de evi oğlana verdik. Aradan çok geçmedi, oğlan Osmaniye'de trafik kazası yaptı. Kazadan sonra gelin 'ben burada dururum, sizin yanınızda kalırım' dedi, 'tamam' dedik, biz de 'dur' dedik. 'Ben emekli olacağım' dedi. Sağdan soldan para topladık, emekli ettik. Emekli olduktan sonra ev kendine kalınca, gelin koydu gitti. Gidince de tutmuş evi satmış, bizim hiç haberimiz yok. Sonra bize haber geldi. Evi alan adam geldi, 'evden çıkın' dedi. Kağıt göndermişler 'çıkın' diye. Biz 'kış geldi, nereye gideyim, ne yapayım?' O da dedi ki 'ben bu evi aldım'" ifadelerini kullandı.

Kiralık bir evde bulamadıklarını, ortada kaldıklarını anlatan Taşdemir, "Bana bir yer göstersinler, yerim yok. Herifim felçli. Evin satıldığını duyunca felç oldu. Ben de şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık" diye konuştu.

Oğlunun ölümünün ardından gelinlerinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

"EVİ SATMIŞ, HİÇ HABERİMİZ YOK"

Anne ve babasının yaşadığı durumu anlatan kızı Yeter Taşdemir ise, "Annemin dediği gibi, kardeşim 35 yaşında kaza yaptı, öldü. Gelini emekli yaptılar. Emekli olduktan iki gün sonra gelin çocukları topladı, babasının evine gitti. Bir süre zaman geçti. Sonra evi satmaya karar vermiş. Oradan buradan duyduk, 'satacak' dediler. Biz de 'o kadar karaktersizlik yapamaz' dedik ama yaptı. Evi satmış, hiç haberimiz yok. İhaleye vermiş, ihale ile satılmış. Bize kağıt geldi, 'evden çıkılacak' diye. Evi alan adamlar da 'çıkın' dediler. Bir ay müsaade verdiler, o da doldu. Babam felçli, annem hasta her türlü hastalığı var. Ne olacak, ne yapacağız? Benim de engelli bir çocuğum var. Eşim yok. Ben ancak gelip onların bir yemeğini, bir çorbalarını yapabiliyorum" diye konuştu.

Oğlunun ölümünün ardından gelinlerinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi
Kaynak: İHA

Yaşam, Hukuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    dünya hayatı böyle işte ömür boyu çalışıp kazanıp yaptığını el kızı çatır çutur yer 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel’den çok konuşulacak hapishane benzetmesi Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'den çok konuşulacak hapishane benzetmesi
İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:06
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:31:26. #7.11#
SON DAKİKA: Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.