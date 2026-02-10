Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan yaşlı çift, bakım şartıyla devrettikleri evin gelinleri tarafından satılmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadıklarını öne sürerken, evin satıldığını öğrenen baba felç geçirdi.

OĞLULLAR ÖLÜNCE GELİN EVİ SATTI

Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (80) ve eşi Güldane Taşdemir (70), yıllar önce yaklaşık 70 yıllık evlerini bakım ve onarımının yapılması şartıyla oğulları Ramazan Taşdemir'e devretti. Ancak yaşanan gelişmeler, yaşlı çifti zor durumda bıraktı. Ramazan Taşdemir 2012 yılında Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğullarının vefatının ardından söz konusu ev, miras yoluyla gelini ve torunlarına kaldı. İddiaya göre gelin, yaklaşık 2 ay önce evi üçüncü bir şahsa sattı. Evi satın alan kişi ise yaşlı çifte evi boşaltmaları için kısa bir süre verdi. Evin satıldığını öğrenen Mehmet Taşdemir ise bu durumun ardından felç geçirerek yatalak hale geldi. Çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Güldane Taşdemir ise verilen sürenin dolmasını beklerken büyük endişe yaşamaya başladı.

"EŞİM EVİN SATILDIĞINI DUYUNCA FELÇ OLDU"

Yaşananları anlatan 74 yaşındaki Güldane Taşdemir, "Başımıza bir iş geldi. Oğlan dedi ki, 'ana, evi bize verin, yaptıralım, oturalım ev kötü, her yer akıyor' dedi. Biz de evi oğlana verdik. Aradan çok geçmedi, oğlan Osmaniye'de trafik kazası yaptı. Kazadan sonra gelin 'ben burada dururum, sizin yanınızda kalırım' dedi, 'tamam' dedik, biz de 'dur' dedik. 'Ben emekli olacağım' dedi. Sağdan soldan para topladık, emekli ettik. Emekli olduktan sonra ev kendine kalınca, gelin koydu gitti. Gidince de tutmuş evi satmış, bizim hiç haberimiz yok. Sonra bize haber geldi. Evi alan adam geldi, 'evden çıkın' dedi. Kağıt göndermişler 'çıkın' diye. Biz 'kış geldi, nereye gideyim, ne yapayım?' O da dedi ki 'ben bu evi aldım'" ifadelerini kullandı.

Kiralık bir evde bulamadıklarını, ortada kaldıklarını anlatan Taşdemir, "Bana bir yer göstersinler, yerim yok. Herifim felçli. Evin satıldığını duyunca felç oldu. Ben de şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık" diye konuştu.

"EVİ SATMIŞ, HİÇ HABERİMİZ YOK"

Anne ve babasının yaşadığı durumu anlatan kızı Yeter Taşdemir ise, "Annemin dediği gibi, kardeşim 35 yaşında kaza yaptı, öldü. Gelini emekli yaptılar. Emekli olduktan iki gün sonra gelin çocukları topladı, babasının evine gitti. Bir süre zaman geçti. Sonra evi satmaya karar vermiş. Oradan buradan duyduk, 'satacak' dediler. Biz de 'o kadar karaktersizlik yapamaz' dedik ama yaptı. Evi satmış, hiç haberimiz yok. İhaleye vermiş, ihale ile satılmış. Bize kağıt geldi, 'evden çıkılacak' diye. Evi alan adamlar da 'çıkın' dediler. Bir ay müsaade verdiler, o da doldu. Babam felçli, annem hasta her türlü hastalığı var. Ne olacak, ne yapacağız? Benim de engelli bir çocuğum var. Eşim yok. Ben ancak gelip onların bir yemeğini, bir çorbalarını yapabiliyorum" diye konuştu.