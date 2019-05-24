Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi direğe çarptı: 7 yaralı

Öğrenci servisi direğe çarptı: 7 yaralı

5 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi refüjdeki direğe tabelalarına çarptı.

Öğrenci servisi direğe çarptı: 7 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi refüjdeki direğe tabelalarına çarptı. Kazada 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi'nde Orhan K. yönetimindeki 48 S 0587 plakalı öğrenci servisi, Bodrum'un girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki direğe ve trafik levhalarına çarptı. Panik halinde minibüsten inen öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı. Vatandaşların yardımıyla yolun karşısına geçirilen öğrencilerden 7'si hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla 2 öğrenci Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı, 5 öğrenci ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Bir müddet yol trafiğe kapanırken trafik polisleri yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedavi gören öğrencilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Eren Ayhan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:15 Kaynak: İHA
Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duvara tırmanırken düşen Alperen'in koluna, demir saplandı TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisi direğe çarptı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]