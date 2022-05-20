ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ - Son Dakika
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ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ

20.05.2022 11:51
ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri olan Kazanlı Sahili'nde temizlik çalışması yapıldı.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri olan Kazanlı Sahili'nde temizlik çalışması yapıldı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yıllardır sürdürülen ortak proje devam ediyor. Akdeniz Belediyesi, kentteki yerel topluluk ve gençlerle vahşi ve doğal yaşamı korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ile etkinlik düzenledi. Bu kapsamda her yıl Mayıs ve Eylül ayları arasında Kazanlı Sahiline yumurtalarını bırakmaya gelen deniz kaplumbağaları için çevre temizliği yapıldı. 'Farkında Ol, Farkındalık Yarat' sloganı ile düzenlenen etkinliğe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nin yerli ve yabancı uyruklu gönüllüleri ile ilçe genelinde bulunan yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Kilometrelerce uzunluktaki sahil temizliği sonrası toplanan poşetler dolusu çöp ve atıklar, bertaraf tesisine ulaştırılmak üzere Çöp Taksi'ye yüklenerek sahilden çıkarıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada belediye olarak temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu ifade etti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin en büyük sorumluluklarından olduğunun altını çizen Başkan Gültak, 'Sadece insanlarımızın yaşadığı çevreyi değil, diğer tüm canların ve canlıların da yaşadığı habitatları korumak zorundayız. Halkımızın da bu konuda duyarlı davranması tek ricamızdır. Deniz kaplumbağaları için Kazanlı sahilimizde gerçekleşen temizlik etkinliğine katılan yerli ve yabancı gençlerimize, öğrencilerimize, çevre gönüllülerine ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum dedi. (DHA)

ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER DENİZ KAPLUMBAĞALARI İÇİN KAZANLI SAHİLİ'Nİ TEMİZLEDİ
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Kaynak: DHA

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