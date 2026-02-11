Öğrenciler 'Haberimiz Olsun' Projesiyle Tecrübe Kazanıyor - Son Dakika
Eğitim

Öğrenciler 'Haberimiz Olsun' Projesiyle Tecrübe Kazanıyor

Öğrenciler 'Haberimiz Olsun' Projesiyle Tecrübe Kazanıyor
11.02.2026 11:21
Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, MEB projesiyle haber bülteni hazırlıyor.

ANKARA'da Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesiyle haber bülteni hazırlayıp sunarak mesleki tecrübe kazanıyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi kapsamında, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri EBA, EBA YouTube ve TRT EBA kanalı üzerinden yayınlanıyor. Proje; öğrencilerin iletişim, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi, öğrenme sürecine etkin biçimde katılmalarını desteklemeyi ve kamuoyunun MEB faaliyetlerine güvenilir, güncel ve erişilebilir kanallar aracılığıyla ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

'BİLGİYİ BECERİYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Projenin uygulandığı okullardan Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Arı, bu projede milli ve yerli ürünlere sık sık yer vererek bunlarla ilgili gelişmelerin öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağladıklarını söyledi. Arı, "Proje kapsamında; dünya gündeminden haberler, ülke gündeminden haberler, eğitimle ilgili haberler, sosyal sorumluluk projeleri, sanat ve kültürle ilgili haberler, hatta ve hatta 81 ilden gelen güzel haberler işlenmektedir. Bunlar işlenirken de öğrencilerimizin bu projenin içinde aktif rol almaları bizim için önemlidir. Yani biz burada bilgiyi beceriye dönüştürüyoruz. Yani teorik eğitimi pratik eğitimle birleştirerek meslekleri ile ilgili mezun olduktan sonra daha kolay çalışmaları, donanımlı bir şekilde çalışmaları bizim açımızdan onur verici, gurur vericidir. Bu nedenle de öğrencilerimizin kendilerine öz güveni, girişimci, araştırmacı ve tamamen bilgi odaklı olmaları had safhadadır. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri EBA Platformu üzerinden özellikle lise öğrencilerimizin derse başlamadan önce bunu seyretmeleri tavsiyemizdir" dedi.

'PİYASAYA 1-0 ÖNDE BAŞLIYORUZ'

Radyo ve Televizyon Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ada Melek Gürsoy, "Biz burada hem kamera önünde hem kamera arkasında normal derslerimizde öğrendiğimiz şeyleri tecrübe etmeyi öğreniyoruz. Bu proje bizim için bu yönden çok iyi oldu. Derslerimizde gördüğümüz her şeyi bir şekilde aslında deniyoruz, gözlemliyoruz, yapıyoruz. Ben ses kayıtlarımızı alıyorum, perforelerimizin, dış seslerin kayıtlarını alıyorum, onları kurguluyorum. Kamera önünde, kamera arkasında birçok arkadaşım var aslında. Her konuda birbirimizin eksiğini tamamlıyoruz, yardım ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen bu projesiyle biz aslında piyasaya 1-0 önde başlıyoruz denilebilir. Her şeyi öğrenebiliyor olmamız aslında çok güzel" ifadelerini kullandı.

'İMKANLARDAN SONUNA KADAR YARARLANIYORUZ'

Radyo ve Televizyon Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Enes Bozkurt, "Arkadaşlarımızla kamera önünde olmak, haberlerimizi sunmak, bütün ülkeye yeni haberleri, yeni gelişmeleri aktarmak hoşumuza gidiyor. Ayrıca içinde kendi emeğimin olması, beraber kurgu yapmamız, arkadaşlarla kamera arkasının bir ekibi olması, sunucuların ekibinin olması, hep beraber bu işin altından gelmemiz güzel hissettiriyor. Haberleri çekiyoruz, ben onları aktarıyorum ve kurgusuna başlıyorum. Ekibimizin içinde roller değişebiliyor bazen. Ben kurgucu olmak dışında bazen sunucu olabiliyorum. Sunucu olan arkadaşlar perfore alabiliyor. Benim en sevdiğim bölüm kurgu bölümü. Kendimi orada daha rahat hissediyorum. Aldığımız kamera kayıtlarını genel bir bütünle toplamak beni mutlu ediyor. Yaptığım işleri tekrar izlemek güzel bir his uyandırıyor bende. Türkiye'de okullardaki en iyi imkanların bizde olduğunu düşünüyorum. Bu imkanlardan da sonuna kadar yararlanıyoruz ve sektöre hazır olarak giriş yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Türk Telekom, Teknoloji, Çankaya, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrenciler 'Haberimiz Olsun' Projesiyle Tecrübe Kazanıyor

Öğrenciler 'Haberimiz Olsun' Projesiyle Tecrübe Kazanıyor
