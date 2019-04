Öğrenciler matematik ve atletizm ortaklığında yarışacak Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, ( DHA )- Mathletic 2019 yarışmasıyla birlikte matematik ve atletizm bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki ilkokul üçüncü sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrenciler yarışmaya katılabilecek.Mektebim Okulları tarafından düzenlenen Mathletic 2019 yarışmasıyla ilgili bilgi veren Mektebim Okulları İş Geliştirme ve Proje Koordinatörü aynı zamanda da matematik öğretmeni olan Serdar Şeker , "Mathletic bir matematik yarışması ve biz eğitimcilerin çok sevdiği 'matematik ve atletizmi bir araya getiriyor. Bu anlamda disiplinler arası bir iş birliği yarışma projesi" dedi. Bu yıl Mektebim Okulları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı ile gerçekleşen Mathletic 2019 Matematik Yarışması katılımcılarını bekliyor. Yarışmaya bedensel engeli bulunan öğrenciler de katılabilecek."ÇOCUKLARIN BEDEN MATEMATİĞİNİ KEŞFETMESİNİ SAĞLAYACAK"Çocukları uzun süreli gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade eden matematik öğretmeni Serdar Şeker, yarışmanın çocukların beden matematiğini keşfetmesini sağlayacağını dile getirdi.Şeker, "Ön ergen ve ergen dediğimiz çocuk gruplarında 3. sınıftan 12. sınıfa kadar olan çocuk gruplarında, bedenlerini çok da tanımadıkları, bireysel yeteneklerinin farkında olmadıkları sonucuna götüren örneklerle karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemiz hem liseye, hem de üniversiteye girişte sınav yoğunluğu olan bir ülke. Çocukların önünde iki tane önemli set var. Bu gruptaki çocuklarımızda hala yetişkinlikte hangi mesleği yapmak istediğini bilmeyen, karar veremeyen çocuklarımız var. Beden matematiğini fark ediyor olmanın ya da niteliklerinin ne olduğunu biliyor olmanın çocuklarda ileride ne yapmak istedikleri, hangi alanda kariyer yapmak istedikleri noktasında daha net olmalarını, kararlı olmalarını sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.BİRİNCİ AŞAMA MATEMATİK, İKİNCİ AŞAMA ATLETİZMMathletic 2019 yarışmasının detayları hakkında bilgi veren Serdar Şeker, yarışmanın ön eleme yapılarak gerçekleşeceğini ve birinci aşamada matematik, ikinci aşamada ise atletizmin olacağını söyledi.Şeker, "Sınav için ön eleme yapmak durumunda kaldık. Bu sene ki ön eleme aşaması 13 Nisan Cumartesi gerçekleşecek. Ön elemede çocuklara 30 tane soru sorulacak. Çocukları da 3. ve 4. sınıflar, 5. ve 6. sınıflar, 7. ve 8. sınıflar, 9 ve 10. sınıflar, 11 ve 12. sınıflar olmak üzere beş kategoriye ayıracağız. Sorular kendi ders gruplarında görmüş oldukları matematik konularını içermiyor. İşlem yapılacak sorular olmayacak. Algoritma kurabilme, farklı düşünme problemlerine çözümler üretebilme, sayı ve şekil örüntüleri arasında ilişkiler kurabilme gibi bu alanda öğrencilerin başarılı olabileceği soru tipleri olacak. Karmaşık metinlerden anlamlar çıkarabilen soruları yanıtlayabilme gibi yetenekleri ölçmek istiyoruz. Bu aşama bittikten sonra hızlı bir değerlendirme yaparak tüm kategorilerden ulusal sıralamaya giren ilk 12 öğrenciyi finale davet edeceğiz. Toplam 60 öğrenciyi 4 Mayıs'ta İstanbul'da finalde ağırlıyor olacağız" ifadelerini kullandı.ÖĞRENCİLER 4 PARKURDA YARIŞACAKFinallerin Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda, ısınma hareketleriyle başlayacağına dikkat çeken Şeker, final parkurları hakkında da açıklamalarda bulundu.Şeker, sözlerine şöyle devam etti:"Finallerde çocuklarımızın karşısında dört tane parkur olacak. Bu dört parkur sürat koşu parkuru, kumda uzun atlama, gülle atma ve roket atma parkuru olacak. Öğrencilerimize sürat parkurunun başında 'Hadi çocuklar koşun' demeyeceğiz, böyle bir hedefimiz yok. Dört farklı gruba böleceğiz. Bir grupta on beşer öğrenci olacak ve gün boyunca her öğrenci bütün parkurlarda bulunacak. Öğrenciler, görevinin ne olduğunu parkurun başına geldiğinde öğrenecek.Hakemler sırası gelen her öğrenciye bu esnada görevini söyleyecek. Parkuru göre, öğrenciye hakem '60 metre koşacaksınız' diyecek ve 60 metreyi kaç saniyede koşacağını soracak. Öğrenci kendi bedenini tahmin ederek, örneğin '60 metreyi 15 saniyede koşarım' diyecek. Bu bilgi not edilecek ve öğrencinin reel bir şekilde koşması alınacak. Öğrenci 15 değil 12 saniye konuşunca bunu algoritmik hesap motoruyla hesaplayacağız. Bu işlem her öğrenci için yapılacak. Bizim için hızlı koşan önemli olmayacak. Tahminini tutturan ve sapması mümkün olduğunca az olan önemli olacak. Teorik sınavın yüzde 60'ı ile finalin yüzde 40'ı toplanıp toplam puan elde edilecek."BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER DE YARIŞMAYA KATILABİLİYORSerdar Şeker, yarışmanın üç tane önemli değeri olduğunu vurguladı. Evrensel standartlarda, Avrupa Birliği standartlarında da 'elit sporcu' kavramının üzerinde çok durulduğuna dikkat çeken Şeker, kendilerinin de bunu çok önemsediklerini söyledi.Elit sporcu yetiştirmede yarışmanın büyük katkısı olacağını ifade eden Şeker, bedensel engelli öğrencilerin de yarışmaya katılacağını ifade ederek, "Bütün spor müsabakalarında kadınlar ve erkekler şeklinde kategorilendirme var. Bu yarışmada kız erkek ayrımı yok. Böylelikle cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmış oluyoruz. Dezavantajlı gruplar da bizim yarışmamızda yarışabiliyorlar. Öğrencimizin engeli söz konusuysa engeline rağmen finalde yarışa biliyor çünkü belli bir mesafeye en kısa sürede koşanı aramıyoruz. Bedensel tahminlerini ne ölçüde gerçekleştirdiklerini hedeflediğimiz için engelli öğrencilerimizde yarışmaya katılabiliyor. Bu sebeple engelli öğrencilerimizle, engeli olmayan öğrencilerimiz aynı kategoride yarışabilecekler" dedi.Şeker, Mathletic 2019 Matematik Yarışması'nı gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini söyledi. Öğrenciler 12 Nisan Cuma gününe kadar okulun internet sitesi üzerinden yarışma için başvuruda bulunabilecek.DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)-(Tür: İstanbul)