Öğrenciler, Türk Böbrek Vakfının "Gönüllü Sağlık Elçisi Rozeti"ni aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, Türk Böbrek Vakfının 'Gönüllü Sağlık Elçisi Rozeti'ni aldı - Son Dakika

Öğrenciler, Türk Böbrek Vakfının "Gönüllü Sağlık Elçisi Rozeti"ni aldı

6 saat önce

Türk Böbrek Vakfının Türkiye genelinde hayata geçirdiği eğitimler kapsamında, 200 öğrenciye "Gönüllü Sağlık Elçisi Rozeti" verildi.

Öğrenciler, Türk Böbrek Vakfının

Türk Böbrek Vakfının Türkiye genelinde hayata geçirdiği eğitimler kapsamında, 200 öğrenciye "Gönüllü Sağlık Elçisi Rozeti" verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimlerinin yeni durağı Büyükçekmece oldu. Büyükçekmece Belediyesinin ev sahipliğinde ve Büyükçekmece İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe ilçe genelindeki 8 okuldan yaklaşık 200 öğrenci ve veli katıldı.

Etkinlikte, Türk Böbrek Vakfı Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ve Diyetisyen Gökçen Efe Aydın'ın verdiği eğitim sonrasında aktif katılım gösteren öğrenciler, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in yönelttiği sorulara doğru yanıt vererek hep bir ağızdan "Gönüllü Sağlık Elçisi Andı"nı okudu.

Sahnede rozetleri takılan öğrenciler, sağlıklı bir toplum için gerek okullarında gerekse aile ve sosyal çevrelerinde sağlıklı beslenme konularında gerekli özeni gösterecek ve çevrelerine uyarılarda bulunacak.

Etkinlikte çocuklara hitaben konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türk Böbrek Vakfının toplum yararına verdiği hizmetleri çok uzun yıllardır takip ettiklerini belirterek, çocuklara sağlıklarını nasıl koruyacaklarını anlatmanın önemine değindi.

Timur Erk de çocuklara ve velilere gösterdikleri katılım ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Büyükçekmece, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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