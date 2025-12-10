Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı - Son Dakika
Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı

Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
10.12.2025 22:23
Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
Samsun'un Canik ilçesinde bir okul turnuvasında futbolcular arasında yaşanan tartışma sonrasında sahaya inen 2 öğrenci, öğretmenlerini darbetti. Öğretmen hastaneye kaldırılırken, öğrenciler gözaltına alındı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde okul turnuvasında sahaya inerek öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 öğrenci gözaltına alındı.

HALI SAHADA ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNE SALDIRDI

İddiaya göre, Canik ilçesinde bulunan halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okullar arası futbol turnuvasında, futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı sırada bazı öğrenciler, sahaya inerek Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z'yi (53) darbetti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.Z'nin yapılan muayenesinde sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık bulunduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu öğrenci oldukları belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Öğretmene el kaldıranın eğitim hayatı bitirilip siciline işlenmeli ki iş kapıları kapansın ! 138 4 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    onlar daha çocuk. sistem kötü yetiştrdi çocuklarımızı. suçlu biziz. aynayı kendimize tutalım. çocuklarımıza sahip çıkalım. yoksa bugün bu 2 çocuk, yarın onlarcası olacak. milli eğitim bakanlığı objektif çözüm üretmeli. dev aynasını da bakanlığın önüne koyalım. 15 79
    061400Ho 061400Ho:
    Aydın ve çağdaş olsunlar diye cumhuriyetten önceki tarihimizi sıfırladık geleneklerden kopardık ,sonra geriicilik dedik harflerimizi değiştirdik kurandan dinden uzaklaştırdık şimdide " N'APCAZ" diye kıvranıyoruz.Hiç bişey yapamazsınız çünkü bittik. 4 1
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Apple Başlarım onların çocukluğuna! Biz de çocuk olduk, öğretmene el kaldırmak ne haddimize! Çocuk diye diye tepemize çıkardınız veletleri! Ana/babayı döver, öğretmenini döver, akranını döver 'aman dokunmayın onlar daha çocuk' öyle mi?!! Sistemi, Milli Egitimi geç, önce ana/babalar adam gibi evlat yetiştirmeyi öğrensin! Öğretmene saldıracak yaşa geldilerse, ceza yiyecek yasa da gelmişler demektir! 0 0
  • Malata Almanya Malata Almanya:
    Bu z kuşağı başa bela bir şeye sap olamadıkları gibi saygı, edep hiçbir şey de kalmamış 68 4 Yanıtla
    tm2kc2qn4n tm2kc2qn4n:
    bizim eserimiz olmasınlar 15 5
  • Ali Levent Ali Levent :
    Nerede o eski Türkiye? "küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak" ile başlayan ANDIMIZ kalkar onun yerine çete mensupları özendirilirse sonuç böyle olur. Yeni Türkiye yüksek binalar ile düşük ahlaktan oluşuyor. 40 3 Yanıtla
  • 124y7899 124y7899:
    bunlardan öğrenci olmaz olsa olsa sokak magandası olur 29 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
