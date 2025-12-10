Samsun'un Canik ilçesinde okul turnuvasında sahaya inerek öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 öğrenci gözaltına alındı.
İddiaya göre, Canik ilçesinde bulunan halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okullar arası futbol turnuvasında, futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı sırada bazı öğrenciler, sahaya inerek Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z'yi (53) darbetti.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.Z'nin yapılan muayenesinde sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık bulunduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu öğrenci oldukları belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)