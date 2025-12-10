Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı

Öğretmene el kaldıranın eğitim hayatı bitirilip siciline işlenmeli ki iş kapıları kapansın !

onlar daha çocuk. sistem kötü yetiştrdi çocuklarımızı. suçlu biziz. aynayı kendimize tutalım. çocuklarımıza sahip çıkalım. yoksa bugün bu 2 çocuk, yarın onlarcası olacak. milli eğitim bakanlığı objektif çözüm üretmeli. dev aynasını da bakanlığın önüne koyalım.

Aydın ve çağdaş olsunlar diye cumhuriyetten önceki tarihimizi sıfırladık geleneklerden kopardık ,sonra geriicilik dedik harflerimizi değiştirdik kurandan dinden uzaklaştırdık şimdide " N'APCAZ" diye kıvranıyoruz.Hiç bişey yapamazsınız çünkü bittik.

Süper Çocuk:

Apple Başlarım onların çocukluğuna! Biz de çocuk olduk, öğretmene el kaldırmak ne haddimize! Çocuk diye diye tepemize çıkardınız veletleri! Ana/babayı döver, öğretmenini döver, akranını döver 'aman dokunmayın onlar daha çocuk' öyle mi?!! Sistemi, Milli Egitimi geç, önce ana/babalar adam gibi evlat yetiştirmeyi öğrensin! Öğretmene saldıracak yaşa geldilerse, ceza yiyecek yasa da gelmişler demektir!