Ankara\'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Fizik öğretmenleriyle alay eden öğrencilerden 5'i örgün öğretim dışına çıkarma, 2'sine ise okul değiştirme cezası verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni 61 yaşındaki M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Adeta tepki yağan görüntülerin ardından okul yönetimi, görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

ÖĞRENCİLERİN CEZALARI BELLİ OLDU

Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

ÖĞRENCİLERİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Öğretmen M.C., görüntülerin günden olmasının ardından "Çocuklarımı çok seviyorum. Biraz haylazlık yapmış olabilirler, sonuçta gençler. Ben çok seviyorum onları. Çocuklara bir şey yapmayın" diyerek öğrencilerini savunmuştu.