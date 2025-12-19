Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu - Son Dakika
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Ankara\'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu
19.12.2025 18:39
Ankara'daki bir lisede 61 yaşındaki öğretmen ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması kapsamında, 5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

Fizik öğretmenleriyle alay eden öğrencilerden 5'i örgün öğretim dışına çıkarma, 2'sine ise okul değiştirme cezası verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni 61 yaşındaki M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Adeta tepki yağan görüntülerin ardından okul yönetimi, görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

ÖĞRENCİLERİN CEZALARI BELLİ OLDU

Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

ÖĞRENCİLERİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Öğretmen M.C., görüntülerin günden olmasının ardından "Çocuklarımı çok seviyorum. Biraz haylazlık yapmış olabilirler, sonuçta gençler. Ben çok seviyorum onları. Çocuklara bir şey yapmayın" diyerek öğrencilerini savunmuştu.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel

Son Dakika Güncel Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu - Son Dakika
